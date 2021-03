¿Cuánto gana Farías y cuánto ganará Bolivia por jugar ante Chile y Ecuador?

En las últimas horas, a través de las redes sociales, se filtró el supuesto contrato del seleccionador César Farías con la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). En una conferencia de prensa que brindó este domingo el venezolano junto con el presidente de la FBF, Fernando Costa, se refirió a este tema y aclaró que no le molesta que se haga público, pero no dio a conocer la cifra.

Según lo que circula en las redes sociales, Farías gana 800.000 dólares anuales. Hasta hace poco la cifra que se mencionaba era de 900.000.

El venezolano no confirmó ni descartó los montos mencionados, pero aclaró que no le molesta que se haga público el tema económico con la FBF.

“Yo no lo tengo, no lo he visto (el supuesto contrato con la FBF que está en redes sociales) para decir si es eso o no. En las ligas profesionales de los Estados Unidos, como MLS o la NBA son públicos (los contratos)… Nosotros no tenemos problemas si salió; para nada”, dijo Farías.

El entrenador señaló que fueron las personas que lo contrataron las que en un principio pidieron confidencialidad para que las cifras de su contrato no se hagan públicas.

“En su momento las personas que me contrataron pidieron confidencialidad, a mí me servía en un solo plano, que es el de la seguridad familiar, porque todavía tengo familia en Venezuela, un país con inseguridad y secuestros, pero en lo absoluto me incomoda si sale el contrato real. No tengo inconvenientes con eso. Si esta en los ojos de todo mundo está bien, no hay problema”, agregó Farías.

Por su parte el presidente de la FBF, Fernando Costa, dijo que ignora lo que está circulando actualmente en las redes sociales respecto al salario del seleccionador nacional, pero que su gestión está tratando de transparentar todo.

“Mencionarles que estamos en un proceso de transparentación en la FBF, todos los contratos que firma la FBF están disponibles para que cualquier miembro de la FBF tome conocimiento de ello”, se limitó a decir Costa.

Siguiendo con el tema económico, Fernando Costa aseguró que la FBF no recibirá ningún ingreso económico por los amistosos que jugará ante Chile y Ecuador, el 26 y 29 de marzo.

“La FBF no percibe ningún ingreso por los dos partidos amistosos. Hay un compromiso con la empresa que tiene los derechos de TV”, manifestó el titular federativo.