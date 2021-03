Demi Lovato relató la violación que padeció a los 15 años y el abuso de su dealer

La cantante contó que fue hasta un mes después de la sobredosis que se dio cuenta que abusaron de ella

La noche de la sobredosis, la cantante recibió heroína con fentanilo (Captura de pantalla: Youtube Demi Lovato)





La cantante Demi Lovato reveló recientemente algunos crudos detalles del momento en que sufrió una sobredosis en 2018, entre ellos, una agresión sexual por parte de un narcotraficante mientras ella se encontraba casi inconsciente por las sustancias.

Durante el documental Demi Lovato: Dancing with the Devil, la estrella estadounidense explicó: “No solo tuve una sobredosis. Se aprovecharon de mí”.

Aquella fatídica noche, Demi habría recibido heroína “mezclada con fentanilo”, informó Sirah Mitchell, amiga cercada de la artista. Tras comenzar la pesadilla, el presunto narcotraficante la agredió sexualmente para luego abandonarla en medio de la sobredosis.

“Cuando me encontraron, estaba desnuda, azul. Me dejaron literalmente muerta después de que él se aprovechó de mí”, reveló la artista durante el documental.

Una vez en el hospital, los doctores le preguntaron a Lovato si había tenido relaciones sexuales consensuadas esa noche. Aunque en ese momento ella contestó que sí, al hablar del tema en el documental contó algo diferente.

“Hubo un destello que tuve de él encima de mí. Vi ese destello y dije ‘sí. No fue hasta un mes después de la sobredosis que me di cuenta, ‘No estabas en ningún estado de ánimo para tomar una decisión consensuada’”.

El día de la sobredosis, la cantante sufrió derrames cerebrales y un ataque al corazón que casi le quitan la vida. Sin embargo, hasta ahora Demi Lovato no había abordado el tema de la agresión sexual e incluso reveló que no fue la primera vez que la atacaron, pues a los 15 años fue víctima de violación.

La cantante reveló que a los 15 años fue víctima de violación (Foto: Reuters/Steve Marcus)

“Cuando era adolescente, estaba en una situación muy similar. Perdí mi virginidad en una violación”, relató. Recordó que en aquel momento ella había dejado claro que no estaba lista para tener relaciones sexuales, pero que su agresor ignoró su decisión.

“Yo era parte de esa multitud de Disney que dijo públicamente que estaban esperando hasta el matrimonio. No tuve la primera vez romántica”, explicó.

Agregó que estuvo obligada a convivir con su agresor de manera constante. “Luego tenía que ver a esta persona todo el tiempo, así que dejé de comer y lo sobrellevé de otras maneras”, comentó. La cantante tomó fuerza y reveló a adultos cercanos a ella lo que le había sucedido; sin embargo, el hombre que la agredió “nunca se metió en problemas por ello”.

Demi Lovato se lanzó a la fama en la película «Camp Rock» cuando solo tenía 15 años (Foto: EFE/EPA)

Demi Lovato contó que trató de manejar el trauma tomando el control sobre aquella situación. Concertó un encuentro con su contraparte para conversar, pero “todo lo que hizo fue hacerme sentir peor”.

La cantante reconoció que se castigó durante años por lo sucedido y que tardó mucho tiempo en aceptar que aquello fue una violación.

Cabe recordar que la cantante fue otra de las estrellas estadounidenses que se descarriló a muy corta edad. Desde más pequeña comenzó con problemas de bulimia, consumo de drogas y alcohol que la llevaron a las adicciones con tan solo 16 años.

El próximo 23 de marzo el documental Demi Lovato: Dancing With the Devil será estrenado en la plataforma de Youtube, un canal que encontró la cantante para no volver a callar lo que le sucedió y tratar de ayudar a otras personas en la misma situación.

Lovato saltó a la fama con la película de Disney Channel “Camp Rock”, filmada cuando ella tenía 15 años y durante cuatro episodios contará nuevos detalles sobre los momentos más crudos de su vida.