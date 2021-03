Denunciante de supuesto «Golpe» dice que la insultan y amenazan, pide protección del Gobierno

“Hasta en la calle no puedo andar, estoy recibiendo insultos, que estoy persiguiendo a personas, que no debo hacer, eso es lo que me amenazan de parte de la derecha. Yo sufro, pero no tengo miedo”, manifestó la exparlamentaria.

Patty presentó una denuncia penal en noviembre de 2020, en contra del excívico Luis Fernando Camacho, exjefes militares, policías y otras personas, a quienes acusó por “conspiración” al gobierno de Evo Morales en noviembre de 2019. A raíz de esta denuncia, la exparlamentaria refirió que recibe insultos y amenazas, según ella de la derecha, cuestionándola por impulsar una persecución. Recordó que recibió amenazas desde que era diputada, pese a esa situación, dijo que tiene confianza en Dios y continuará impulsando el proceso y solicitó al Estado protección. “Yo solicito al Estado, al presidente Arce, que me den protección, también ahora que ya estamos empezando, ya está avanzando el proceso, yo solicito para mi abogado, para mi persona y para nuestras familias una garantía para nosotros”, manifestó Patty. Remarcó que dará la cara por todas las personas que perdieron la vida en noviembre de 2019 y por aquellos que quedaron heridos y huérfanos a raíz de este hecho. La denuncia que hizo Patty fue admitida por la Fiscalía en diciembre de 2020. En esta semana, la Fiscalía emitió una serie de mandamientos de aprehensión en contra de la expresidenta Jeanine Añez, cinco exministros, varios exjefes militares y de la Policía.