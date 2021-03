La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Deisy Choque quien tiempo atrás fue procesada y encarcelada por el delito de terrorismo debido a su presunta participación en los hechos luctuosos de Cofadena en Montero, Santa Cruz, exigió a la oposición dejar de “quejarse por la justicia” y permitir que institución haga su trabajo, esto en referencia a las aprehensiones de exautoridades de la gestión transitoria.

“Yo como perseguida política me dispuse para que la justicia haga lo que corresponde y estuve los ocho meses presa y nunca me vieron hacerme la víctima (…) hoy la justicia está haciendo lo que tiene que hacer y serán ellos los que determinen que se debe o no hacer”, manifestó.

Choque estuvo encarcelada por ocho meses en 2020 por su presunta implicación en las muertes suscitadas el 30 de octubre de 2019 en el municipio cruceño de Montero donde afines al MAS y cívicos protagonizaron enfrentamientos, producto del violento encuentro dos personas perdieron la vida.