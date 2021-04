Discord tiene una nueva función de chats de voz al estilo Clubhouse

Discord lanzó una nueva propuesta basada en el potencial de los chats de voz.

Si bien los canales de voz ya hace tiempo que forman parte de Discord, ahora ganan más protagonismo con un nuevo tipo de canal disponible para servidores de Comunidad.

Nuevo canal de voz en Discord al estilo Clubhouse

Ya hemos visto muchísimas nuevas iniciativas basadas en los chats de voz desde que Clubhouse se convirtió en un boom. Y ahora, Discord se asoma a esta tendencia con una propuesta que le dan una nueva perspectiva a sus canales de voz.

Esta nueva dinámica se desarrolla mediante un nuevo tipo de canal llamado Stage, con conversaciones de audio en directo con una audiencia de oyentes. Sí, habrá una audiencia virtual que seguirá la conversación en audio de varios usuarios en directo, tal como ves en la imagen de arriba.

Así que a diferencia de los canales de voz, que cada usuario puede hablar libremente, este nuevo canal tiene como objetivo un sistema más estructurado para eventos en vivo… una conversación en audio frente un grupo de oyentes. Cuando un usuario entra a uno estos canales automáticamente queda “silenciado” y se le incluye como parte de la audiencia.

Por supuesto, podrá saber quiénes están hablando y quiénes forman parte de la audiencia. Y también podrá solicitar hablar, pero será el moderador quién autorice su participación. ¿Para qué servirá esta nueva propuesta? El equipo de Discord brinda algunas sugerencias cuando menciona que sería ideal para una club de lectura o para que realizar una sesión Ask Me Anything.

Estos nuevos canales ya están disponible en iOS, Android, Linux, Windows, macOS y en la versión web de Discord. Esto le brinda una gran ventaja con respecto al resto de las propuestas basadas en chats de voz, ya que la mayoría están limitadan a ciertas plataformas o a grupos reducidos.