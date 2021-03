Dockweiler tras la derrota: Me dicen que si iba por otro partido, ganaba por goleada

Fuente: Página Siete Digital

El postulante a la silla edil de La Paz por el MAS, César Dockweiler, afirmó este miércoles que muchas personas se comunicaron con él para decirle que, si era candidato por otro partido, “ganaba por goleada”.

“Algunas personas me llamaron para decirme que si iba por otro partido, ganaba por goleada, que si no era del MAS votaban por mí” aseveró el exgerente de Mi Teleférico.

Consultado sobre las razones de su derrota en los comicios regionales, el candidato del oficialismo señaló que su frente estaba solo «contra el mundo» y aun así hizo una «campaña excepcional».

«Éramos nosotros contra el mundo, todos los partidos estaban articulados en una sola candidatura, y los medios de comunicación alrededor de esa candidatura. A pesar de toda la situación adversa, ha sido una campaña excepcional», manifestó a Panamericana.

Para explicar la victoria de Iván Arias, aseguró que La Paz “no quiere cambiar” y que la población paceña es “antimasista”.

“Estábamos compitiendo en una plaza muy complicada donde el MAS nunca ha ganado, La Paz no acepta que el Gobierno del MAS entre a ser parte de su gobierno municipal. No se hizo nada mal en la campaña, es la decisión de nuestro pueblo paceño. No queremos un cambio, somos antimasistas”, señaló.

Pese a haber perdido la elección, Dockweiler sostuvo que se mantendrá en contacto con el alcalde electo para plantearle propuestas para “mejorar la ciudad de La Paz” y planteará una “oposición proactiva y propositiva”.

“Tenemos que plantear una oposición proactiva, propositiva, constructiva, que es muy diferente a la que dice a no, no, la posición destructiva y que se opone a todo. La oposición proactiva es dar ideas, propuestas en nuestro plan. Si el señor Arias no nos llama, nosotros lo vamos a llamar y proponer para mejorar la ciudad de La Paz”, sostuvo.