Egipto aseguró que el viento no fue la principal razón del encallamiento del buque en el Canal de Suez: sugirió que hubo un error técnico o humano

Lo afirmó Usama Rabie, autoridad del Canal, en una conferencia de prensa. No precisó cuándo podrá ser liberado el Ever Given

La Autoridad del Canal de Suez anunció este jueves la suspensión «de manera temporal» del tráfico en el canal «hasta que terminen las obras de reflotación del «Ever Given», uno de los buques portacontenedores más grandes del mundo. EFE/EPA/Media Suez Canal Head Office



El director de la Autoridad del Canal de Suez, el almirante Usama Rabie, aseguró este sábado que la tormenta de arena no fue la “causa principal” del encallamiento del buque Ever Given , que bloqueó el canal. Rabie no concretó un motivo específico que haya provocado el incidente, pero explicó en rueda de prensa que hay “otros factores”: un error técnico o humano pudo contribuir a que se produjera el accidente . Hasta ahora la versión oficial atribuía a la tormenta de arena del martes la maniobra por la que el buque se atravesó en el canal y ha provocado un atasco de 321 embarcaciones, según ha revelado este sábado Rabie. Estos buques están atascados en el propio canal o están anclados a la espera de poder cruzar por esta vía estratégica para el comercio de todo el mundo. Por otro lado, este sábado comenzó una operación para remolcar el inmenso barco, de 400 metros de eslora, una longitud de cuatro campos de fútbol, tras la excavación realizada en torno a la proa atascada del barco, según ha informado previamente Rabie. La operación involucra a nueve enormes remolcadoras cuyo éxito “depende de muchos factores, entre ellos la dirección del viento”, según ha explicado en un comunicado emitido a última hora del viernes. La firma holandesa Boskalis, propietaria del equipo de respuesta de emergencia contratada para ayudar en las operaciones de rescate, ha indicado que los esfuerzos podrían tardar unos días siempre y cuando hagan acto de presencia remolcadores todavía más pesados. “Los remolcadores pesados, con una capacidad combinada de 400 toneladas, llegarán este fin de semana. Esperamos que una combinación de remolcadores, el dragado de arena en la proa y la marea alta nos permita soltar el barco a principios de la próxima semana”, ha explicado Peter Berdowski, director ejecutivo de Boskalis, al programa de televisión holandés Nieuwsuur el viernes por la noche. Además, en las próximas horas llegará una grúa terrestre para aliviar la carga del barco mediante la descarga de sus contenedores. “Si no logramos soltarlo la semana que viene, tendremos que sacar unos 600 contenedores de la proa para reducir el peso”, ha añadido. El barco quedó encallado el martes y desde entonces ha causado un atasco sin precedentes en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que ha provocado el desvío de más de 200 navíos y la parálisis de bienes por valor de 9.500 millones de euros diarios. El propietario japonés del buque espera que el desbloqueo se concrete este sábado El propietario del portacontenedores que bloquea el Canal de Suez en Egipto dijo que confiaba en que el buque quedara desbloqueado este sábado por la noche, aunque hasta ahora se hablaba de días o incluso semanas. “Estamos eliminando los sedimentos con herramientas de dragado adicionales”, declaró Yukito Higaki, presidente de la compañía japonesa Shoei Kisen, propietaria del navío, en una rueda de prensa el viernes, informó la prensa japonesa el sábado. Dijo que esperaba que el Ever Given se desbloquee “mañana [sábado] por la noche”. “El navío no tiene vías de agua. No tiene ningún problema con el timón ni las hélices. Una vez reflotado, debería ser capaz de operar”, añadió el dirigente. La sociedad contratada para desencallar al Ever Given se había mostrado hasta ahora más prudente y habló de “días o incluso semanas” para reanudar el tráfico del canal por el que pasa el 10% del comercio marítimo internacional, según los expertos. Desde el miércoles, la Autoridad egipcia del Canal de Suez (SCA) trata de desencallar el navío atascado en el sur del canal, a unos kilómetros de la ciudad de Suez. Una operación realizada el viernes por la SCA con ayuda de remolcadores “no tuvo éxito”, dijo la Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), la compañía con sede en Singapur que asegura la gestión técnica del navío. Está prevista la llegada próxima de dos remolcadores egipcios de 220 y 240 toneladas, según esta empresa.

Fuente: infobae.com