Ejecución de la Ley en beneficio de Tariquía aún queda pendiente

Gabriela Flores

Fuente: https://www.lavozdetarija.com

La asambleísta por Unidad Departamental Autonomista (UDA) María Lourdes Vaca ha informado que el tratamiento y realización de la Ley de Tariquía aún quedó pendiente, pues a pesar de ya no ser responsabilidad de Asamblea por haber sido promulgada, los ciudadanos de la comunidad de Tariquía aún no tienen programas de apoyo para desarrollo productivo.

«Tenemos pendiente la Ley de Tariquía, esta ya no es una responsabilidad de la Asamblea porque fue sancionada pero que venía a resolver lo que estamos hablando y que también está en nuestro plan, como es generar proyectos de desarrollo productivo amigables con el medio ambiente, que no te rompan en equilibrio que debe tener el ecosistema para que los comunarios de Tariquía no sean ciudadanos de tercera», ha mencionado.

En este sentido, ha explicado que lo que se busca con esta ley es tener las oportunidades de acceder a recursos públicos y que puedan generar así proyectos y programas que sean productivos.

«Buscamos que tengan las oportunidades de acceder a los recursos públicos para generar programas y proyectos como la producción de la miel, tenemos yacimientos de sal, de yeso en Tariquía que puede generar una economía sin que eso signifique que el Gobierno venga a dar bonos y que a partir de esos bonos generar posibilidades para ingresar a Tariquía», ha recalcado.

Por su parte, ha indicado que los asambleístas que ingresen al ente legislativo tendrán una tarea titánica pues deben seguir varias leyes que quedaron pendientes y consensuar un ambiente de legitimidad.

«Esta es una tarea pendiente para la gestión que venga, creo que la Asamblea debe ser un espacio de coordinación, no puede ser una isla o una instancia de confrontación, para eso necesitamos legitimidad, mayoría en la Asamblea y la mayoría será el ciudadano quien elija una opción seria, que le plantee estos planes de Gobierno que tiene que ver con resolver la crisis».