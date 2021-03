El 1 de abril se abrirá la plataforma de prerregistro para fijar citas de vacunación

Verónica Zapana S. / La Paz

Este jueves 1 de abril, el mismo día que comenzará la campaña de vacunación masiva, en coordinación con los Servicios Departamentales de Salud (Sedes), el Gobierno abrirá la plataforma del prerregistro público a nivel nacional con la finalidad de fijar citas para recibir la vacuna contra la Covid-19 y así evitar filas en los centros de salud.

“La plataforma del prerregistro del Ministerio de Salud se lanzará el 1 de abril”, informó a Página Siete el jefe de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Yercín Mamani.

Esta información fue anunciada la semana pasada en una reunión de coordinación sobre la campaña de vacunación entre los jefes de Epidemiología de los nueve Sedes y el Gobierno.

El director del Sedes Oruro, Henry Tapia, dijo que este prerregistro “es muy importante” porque “las personas podrán saber cuándo más o menos recibirán la vacuna contra la Covid-19 y así se evitarán las filas”.

Tapia aclaró que “no habrá ningún problema” si una persona no pueda hacer el prerregistrarse a través de la aplicación. “Sabemos que muchas veces, en especial, la gente del área rural no tiene un celular moderno o peor internet para (realizar la inscripción digital). Por eso, la inscripción previa no será un requisito para vacunarse”, dijo.

Según Tapia, las personas que no tengan internet o acceso a la plataforma igual podrán ir al punto de vacunación más cercano para recibir la dosis correspondiente. “No se negará la aplicación de los biológicos”, dijo.

La primera semana de marzo, el Gobierno anunció que la aplicación de las vacunas de forma masiva comenzará el 1 de abril y el cronograma de inmunización será por grupo de edades. Los mayores de 60 años y pacientes con enfermedades de base recibirán las dosis en abril, los de 50 a 59 años, en mayo; los de 40 a 49 años, en junio; los de 30 a 39, en julio; y los de 18 a 29 en agosto. Los rezagados podrán acceder a la vacuna en septiembre. Sin embargo, el presidente Luis Arce dijo la anterior semana que la inmunización se realizará hasta octubre.

Tapia indicó que en la reunión que tuvo con sus pares y el Ministerio de Salud también se informó que esta plataforma sólo contará con cinco datos de la persona “para que sea más fácil de llenar”. Entre la información requerida estarán nombre, edad, número de cédula de identidad, dirección y un croquis de su casa.

De acuerdo con Tapia, ahora la institución que dirige espera la plataforma. “Nos han informado que entre mañana (hoy) y pasado (miércoles) nos enviarán la plataforma y una vez que la tengamos la habilitaremos para que la gente la conozca y pueda hacer el prerregistro”, sostuvo.

Explicó que este prerregistro servirá sólo para la gente que sea parte del Sistema Único de Salud (SUS), ya que los seguros a corto plazo ya se están organizando de forma independiente.

La directora nacional de Salud de la Caja Petrolera de Salud (CPS), María Luisa Valenzuela, aseguró que la institución no realiza ningún prerregistro, pero aclaró que lo que se hace actualmente es una actualización de datos de los 253 mil asegurados a escala nacional.

“Los asegurados deben ingresar al link para actualizar sus datos de afiliación, porque hay algunos que se inscribieron hace 20 años y no colocaron su número de celular, o cambiaron de número. También hay algunos que cambiaron su domicilio”, dijo.

Valenzuela explicó que con los datos actualizados, el ente gestor enviará un sms a su afiliado para saber dónde y cuándo recibirá la vacuna. “También podrán georreferenciar su casa y saber en cuál de los puntos de salud (El Alto, Centro y Obrajes pueden acceder más fácil a las dosis”, dijo.

La Caja Nacional de Salud (CNS) lanzó su portal de prerregistro. A través de la página web de la institución se accederá a un link para la inscripción. Aún no se conoce el número de personas que se anotaron en esa lista.

CNS habilitó un portal de registro



La CNS habilitó su portal web (www.cns.gob.bo) para el registro de los asegurados que quieran ser vacunadas. Mediante este sistema se informará a los afiliados sobre el día, la hora y el lugar donde recibirán las dosis.

Abril es para los mayores de 60



A partir de abril se realizará la inmunización a las personas mayores de 60 años y a las que tienen enfermedades de base como obesidad, diabetes e hipertensión. En mayo será el turno de los de 50 a 59 años.

Septiembre será para rezagados



En junio se realizará la inmunización a las personas que tienen de 40 a 49 años de edad; en julio, será el turno de los que tienen de 30 a 39 años y agosto, de 18 a 29 años. “En septiembre será para rezagados”.

Compran vacunas de 3 laboratorios



El Ejecutivo firmó acuerdos con los gobiernos de Rusia y de China, además con el laboratorio de Oxford para contar con al menos tres tipos de vacunas en el país: Sputnik V, Sinopharm y AstraZeneca.

Requisitos para el registro en el SUS



¿Cómo acceder a la vacuna mediante el Sistema Único de Salud (SUS). Se debe cumplir dos requisitos: ir al centro de salud cercano a su casa para registrarse y llevar su carnet de identidad.