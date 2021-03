«El Centro de Estudiantes de la UPEA vende las becas hasta en Bs 3.500»

Pamela Pomacahua / La Paz

Cinthia, nombre convencional, luce una gorra café y lleva unos lentes desgastados. Tenis beige, calza negra, una chamarra ajustada y una mochila negra completa su indumentaria. Empieza a hablar del 2 de marzo y agacha la cabeza como escondiendo el llanto y el recuerdo de esa trágica jornada. Recuerda seis meses antes, cuando se inscribió en la Universidad Pública de El Alto (UPEA). Después de unos minutos, su mirada es firme, respira fuerte y afirma que las becas universitarias se convirtieron en un botín de ingreso económico para los dirigentes del Centro de Estudiantes (CE) de la carrera de economía. Este el diálogo con Página Siete.

¿Estudiante de qué año es?

Soy del primer semestre de la carrera de Finanzas. El año pasado hice mi prefacultativo y aprobé.

¿Conoce a los ejecutivos del Centro de Estudiantes de su carrera?

Sí, ellos se hacen conocer desde que estás en los prefacultativos. Se presentan y empiezan a charlarte para entablar confianza. Esa vez uno de ellos nos dijo: ‘uno de ustedes puede ser el próximo ejecutivo, anímense’. Nosotros bien animados nos pusimos esa vez.

¿Cómo se acercó al Centro de Estudiantes?

Yo era la más habladora, por así decirlo, cuando nos encontrábamos en la calle o cuando nos reuníamos. Me pidieron mi número y me dijeron que me convocarían para algunas actividades. Yo les decía: ‘claro, no hay problema’, me llaman nomás. Así los empecé a conocer un poco más a Magui (Magaly), que era la ejecutiva del Centro de Estudiantes.

¿Durante este tiempo de la pandemia sostenían reuniones?

No, sino que las reuniones eran virtuales y citaban a una determinada hora, pero no recuerdo en qué reunión no dejaron que participen otros compañeros, luego me enteré que era porque no la apoyaban y más que todo porque criticaban su trabajo.

¿Por qué convocaron a esta última asamblea estudiantil?

Para explicar un poco lo que ha ido pasando antes de la última asamblea, Magaly fue elegida a través de una elección en época de la pandemia. Hubo denuncias de que querían hacer cambios de algunos representantes y eso ha ido molestando a los compañeros. También denunciaron algunas irregularidades, como el tema de la venta de becas.

¿Cómo vendían las becas y a quiénes?

Ella (Magaly) está en una reunión, la verdad no sé con quiénes, pero en un audio ella dice que está trabajando con los de primer año y que la beca le costaría más caro. Y es su voz. Eso empezó a molestar a los compañeros porque algunos se dieron cuenta que estaban siendo manejados, pero otros seguían apoyándola. El conflicto fue creciendo y algunos compañeros le pusieron un alto y formaron otro centro de estudiantes interinos y el jueves (25 de febrero) fueron y posesionaron, esto ha molestado al grupo de Magaly

¿A usted le ofreció alguna beca?

Sí.

¿Cómo le ofrecieron?

Cómo el jueves ya había sido desplazado el centro de Magaly, el viernes todo estaba tranquilo. Hasta que el lunes hicieron circular una convocatoria para una asamblea en el patio de la carrera, firmada por los ejecutivos y por la nueva representante interina del centro de estudiantes, Nayeli, pero no sé por qué está su firma ahí. Horas antes de esa reunión me dijo ‘te voy a dar tu beca comedor, pero mañana (martes 2 de febrero) tienes que estar en la asamblea’.

¿Y usted fue a la asamblea?

Sí. Estaba ahí con mis compañeras. Pero, luego de que pasó el accidente, en la que mis compañeros fallecieron, salieron a la luz varias denuncias de cobros por las becas.

¿Qué tipo de cobros?

Mi compañera me ha contado que los del CE le dijeron que le iban a dar su beca, pero que los primeros dos bonos no serían para ella y que el tercer bono sería para ella. Yo me quedé asombrada. Luego otro de mis compañeros ya reveló también que le iba a vender la beca a 1.500 bolivianos y le dijeron que presentara todos sus papeles.

¿Cuánto cobran por la beca comedor?

Te pagan 2.500 bolivianos y los hacen en dos pagos, una vez al año. También hay otras becas, como el trabajo, investigación, matriculación, excelencia y otros más. En el de trabajo sé que es 1.000 bolivianos. Te mandan a trabajar a la dirección de la carrera, pero sé que el más caro es el de excelencia 3.500 bolivianos, tus notas tienen que ser arriba de 80 puntos. El Centro de Estudiantes vende las becas desde 1.000 hasta 3.500 bolivianos.

¿Qué tipo de papeles tiene que presentar?

Tus documentos personales, si no aportas a las AFP, tienes que llenar un formulario, ahí te preguntan si vives sola, si pagas alquiler, si vives con tus papás y otras cosas más. Pero a cambio tienes que llevar tu grupo de choque cuando haya conflicto y apoyarlos como lo que ha pasado el martes.

¿Entonces ese día usted fue a la asamblea por la beca?

Sí, porque necesito la beca, además iban a dar el visto bueno rápido y no me iban a observar los documentos. Yo trabajo, pero el sueldo de medio tiempo es muy poco y no me alcanza, por eso he aceptado, pero me arrepiento. Hubo estudiantes que han presentado toda su documentación, pero los folios los dejan atrás. No recuerdo que día, la ejecutiva le dio al encargado de revisión unos 10 folios y dijo: ‘revisámelo éstos y apruébalo nomás’, por eso sé que esos han entrado, seguro y van a recibir sus becas.

¿Qué pasó el día del accidente en el cuarto piso?

Como el CE interino había ingresado a las instalaciones, Nayeli llegó a las 8:00 el martes, estuvo una hora porque la asamblea era a las 9:00. Ella y otros estudiantes que la acompañaban bajaron a la reunión. Una vez terminada la reunión, Wilson dijo, ‘vamos al área, el área se tiene que respetar’. Magaly se aprovechó del momento y nos dijo, ‘vamos compañeros’ y todos empezamos a subir. Una vez que estábamos en ese piso, los gritos por la toma del centro fueron de un lado y otro. Yo ya no vi a la ejecutiva, pero una de mis compañeras me contó que la vio irse.

Ese rato era como una avalancha, nos aplastábamos entre nosotros. Yo solo escuché gritos fuertes, unos corrían a un lado, otros al otro lado, se empujaban entre ellos. Yo solo me pegué a la pared. Creo que estaba ahí como unos cinco minutos o más, no sé, solo escuché llorar gritar, gritar fuerte, (saca un trozo de papel para limpiar sus lágrimas).

¿El rector de la UPEA tuvo conocimiento de la convocatoria a una asamblea estudiantil?

Claro que saben. Todo ha empezado cuando el rector empezó a meterse a cada centro de estudiantes de las carreras. El rector Freddy Medrano controla la mayoría de los centros de estudiantes, porque si tú quieres ser parte del centro de estudiantes, hay que ir y hablar con él y decirle que va a tener el apoyo de la carrera, que lo vas a apoyar, eso me contó una de las del centro de estudiante en una charla de café.

