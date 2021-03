El estado de Florida abrió la vacunación para todos los mayores de 40 años: esperan «un aluvión» en los centros habilitados

Desde este lunes cambió sus reglas de elegibilidad para quienes pueden acceder sin restricciones a la vacuna contra el COVID 19

A healthcare worker inoculates a woman with a Johnson & Johnson coronavirus disease (COVID-19) vaccine in a mass vaccination site supported by the federal government at the Miami Dade College North Campus in Miami, Florida, U.S., March 10, 2021. REUTERS/Marco Bello





A partir de la mañana de hoy, en todo el estado de Florida, las personas mayores de 40 años pueden solicitar una vacuna contra el coronavirus, sin necesidad de demostrar que pertenecen a un grupo de riesgo. Estas personas se suman a quienes ya tenían prioridad, como personal médico, bomberos, policías y maestros. De este modo, se da por oficialmente terminado el plan de inmunización para ancianos que puso en pie la administración de Ron DeSantis, al comienzo de la campaña de inmunización.

“Estamos anticipando que habrá un aluvión de personas queriendo vacunarse. Por eso la recomendación es que planeen con anticipación. Saquen turnos y vengan preparados”, decía ante la prensa Mike Jachles, vocero de la dirección de emergencias del estado de Florida ante la prensa local.

La diferencia era visible en horas de la mañana en los centros en los que no se requiere tener una cita previa para recibir una vacuna. En Miami, por ejemplo, en el centro de jóvenes de Overtown, vacunan a un promedio de 200 personas al día, dándole prioridad a quienes primero llegan. Esta mañana la espera era considerablemente más larga que en días anteriores.

La fila de automóviles cuyos conductores esperan ser vacunados en Florida (REUTERS/Marco Bello)

“No me preocupa esperar dos o tres horas aquí, si sé que me voy a ir vacunado”, le decía a Infobae Fermín Costa, un salvadoreño de 45 años, que según dijo no hubiese podido ser inmunizado si no cambiaban las reglas de elegibilidad porque no tiene enfermedades pre-existentes.

“Estoy feliz de empezar el proceso de vacunación. Siento que es como ver la luz al final del camino, después de tanto tiempo encerrados, con miedo”, comentaba Orián Domínguez, de 40 años recién cumplidos.

En tan solo una semana, el lunes 5 de abril, el proceso se ampliará a todos los mayores de 18 años, eliminando virtualmente las restricciones para ser inmunizado en el estado. El único requerimiento seguirá siendo presentar prueba de residencia en la Florida.

En el estado se han vacunado ya 9 millones 271 mil personas, pero se espera que el número incremente considerablemente en los próximos días. La mayor preocupación en este momento pasa por el alto número de casos de contagios de las nuevas variantes del COVID 19 que se detectan en Florida.

Los CDC han advertido sobre posibles rebrotes en Estados Unidos( REUTERS/Tami Chappell)

Según el último conteo de los CDC (Centros para el Control de Enfermedades, según sus siglas en inglés), el número de nuevas variantes de COVID 19 encontrados en Florida se duplicó en la última semana. El estado ya tiene más de 2 mil casos de nuevas variantes detectados, sólo seguido por Michigan, que ha superado los mil casos.

Las últimas estadísticas indican que se han encontrado 2274 casos verificados de la variante del Reino Unido, (o B.1.1.7., según su nombre técnico), 42 casos de la variante de Brasil (P.1.) y 14 casos de la variante de Sudáfrica (B.1.351). De todas formas, los médicos expertos en infecciones indican que los números pudieran ser mucho más altos, solo que no todas las muestras se evalúan para determinar a qué variante corresponden.

Si bien el estado no ha dado números concretos por región, nuevamente han confirmado que la mayor parte de los casos de variantes detectadas se han dado en el sur de la Florida. Algo lógico si se tiene en cuenta que es la zona del estado en la que se concentra la mayor cantidad de turismo, sobre todo internacional. Promediando la segunda semana de las vacaciones de primavera (que generaron un caos en Miami Beach), aún los números no han demostrado un alza considerable en los casos de COVID 19, pero se espera que esto ocurra en los próximos días.