El Gobierno busca procesar y condenar a como dé lugar a expresidenta Áñez

El Gobierno busca por todos los medios condenar a la expresidenta Jeanine Áñez y sus colaboradores por el presunto “golpe de Estado”, las muertes de Senkata y Sacaba y otra serie de hechos. El ministro de Justicia, Iván Lima, anticipó que, si no se logra dos tercios de los presentes de la Asamblea, “hay otros caminos” para procesarlos. Adelantó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sustentará el trabajo que realiza la Fiscalía.

La oposición rechazó el anuncio de una condena anticipada y señaló que no caerán en las insinuaciones de Lima.

Paralelamente al proceso penal ordinario que se activó contra la exdignataria, algunos exministros y jefes militares bajo la teoría de “golpe de Estado”, el Ministro de Justicia planteó cuatro proposiciones acusatorias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de Áñez. Lima, seguro de que éstas llegarán al Legislativo, adelantó que, de no contar con los dos tercios de los asambleístas —para autorizar el enjuiciamiento—, se seguirán otros caminos.

“Si no hubiera esa posibilidad, hay caminos constitucionales, procesales para darle a las víctimas el derecho a la justicia. Hay definitivamente un litigio, hay caminos procesales que se van a seguir y tienen que respetar el debido proceso. Nunca en un país puede haber impunidad estructural, eso no lo permite la Convención Interamericana de Derechos Humanos ni nuestra Constitución”, afirmó en rueda de prensa.

En alusión directa a los asambleístas de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, sentenció que no apoyar los juicios de responsabilidades por las masacres y corrupción en el gobierno de Áñez significa que apoyan la impunidad de los autores de esos delitos.

El diputado Marcelo Pedrazas (CC) cuestionó que ahora el Movimiento Al Socialismo (MAS) hable de impunidad cuando ellos, en los 14 años del gobierno de Evo Morales, dejaron pasar los actos de corrupción y violación sistemática de los derechos humanos, éstos “no han sido mínimamente investigados y menos sancionados”.

En este contexto, demandó a Lima actuar con responsabilidad y recordó que el Ministro empezó con una reforma judicial que terminó en nada y devela que al no tener los dos tercios en el Legislativa se montó un caso para enjuiciar a la exmandataria.

Informe del GIEI

Por otra parte, Lima ayer aseguró que el GIEI emitirá un informe “que no tendrá contradicción con lo que hace el Ministerio Público”.

En días pasados, dijo que, en caso de salir un informe contradictorio del grupo de expertos, el Gobierno no tomaría en cuenta el documento.

CC dice que no caerá en los chantajes de Lima

“Nosotros no nos vamos a dejar someter al chantaje emocional o moral que quiere hacer el Ministro de Justicia (Iván Lima). En su momento, definiremos lo que tengamos que decidir, pero en el marco del contexto general de la justicia en el país (…). La Fiscalía y la Justicia están podridos hasta el tuétano”, afirmó el jefe de Bancada de Diputados de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, a un medio radial.

Agregó que no pueden adelantar opinión con relación a los juicios (presentados por Lima y el MAS) que no llegaron a la Asamblea.

“Cuando un legislador interviene en una autorización o no de un juicio de responsabilidades no solamente lo hace en calidad política sino también de alguna manera en calidad jurisdiccional. Entonces, no podemos adelantar ni emitir criterio anticipado”, dijo.

Por otra parte, Alarcón mencionó que al Ministro de Justicia y al MAS solamente les interesa juzgar los hechos de Sacaba y Senkata “manipulando a sus propios jueces y fiscales”.

“En el caso de CC, el planteamiento es investiguemos todos los actos de violaciones a derechos humanos incluidos los hechos de violencia generados por Evo Morales y su cúpula de gobierno cuando premeditadamente orquestaron un vacío de poder y una violencia desenfrenada para que exista un enfrentamiento fraticida”, manifestó.