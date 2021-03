El Pastor Aruquipa pide al gobierno misericordia para la expresidenta Áñez

Este sector se considera neutral y exigen que se tenga misericordia por Jeanine Añez quien es una mujer viuda y con hijos.

Fuente: Red Uno

El pastor Luis Aruquipa aseguró que realizarán una oración por la expresidenta Jeanine Añez a la vez que solicitó al Gobierno nacional, tener misericordia con la exmandataria porque si esto no pasa el 99% de los cristianos se levantará.

“Nosotros oramos, hubo pastores que estaban en oración y nos sacaron porque no nos dijeron que no quieren a los pastores, se oró en Senkata por los heridos y muertos estamos en la marcha cuando los votaron y los gasificaron cuando estaban los ataúdes en el suelo a nosotros donde nos piden que vayamos vamos, no nos hemos alineado a su gestión de expresidenta Añez, la apoyamos a su inicio pero cuando vimos actos de corrupción lo denunciamos lo mismo le dijimos a Luis Arce quien ah sido elegido por el pueblo boliviano pero sin el consentimiento de Dios y por si acaso les decimos a las autoridades actuales, cuidado no terminen su gestión, cuando el pueblo se levanta no seremos el 55% de masistas somos un 99% cristianos que creemos en Jesús, si Dios está con nosotros quien contra nosotros”, informó el pastor a un medio de comunicación.