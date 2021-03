El prototipo de cohete de SpaceX explotó pocos minutos después de lo que había parecido ser un aterrizaje exitoso

Un cohete no tripulado de SpaceX explotó en tierra el miércoles algunos minutos después de realizar lo que parecía ser un vuelo y aterrizaje exitosos.

Fue el tercer error consecutivo del prototipo del cohete Starship, que SpaceX espera enviar algún día a la Luna y a Marte. Los dos últimos vuelos de prueba terminaron en accidentes durante el aterrizaje.

El prototipo, identificado como SN10, había decolado a las 23:20 GMT desde Boca Chica, Texas, para su tercer vuelo suborbital de prueba.

Como se ve en el video de SpaceX, esta vez el cohete parecía haber aterrizado correctamente después de su vuelo, lo que significaba que la compañía dirigida por Elon Musk finalmente consiguió su meta.

