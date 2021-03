¿El torneo boliviano arrancará este martes?

La situación no cambia y el inicio del torneo está en duda. La FBF y Fabol no ceden, y los clubes tienen posturas diferentes, algunos quieren jugar con juveniles, otros no

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) mantiene su posición de no reconocer a Fabol y anuncia que hoy se inicia el campeonato de la División Profesional sí o sí, aunque sea con juveniles.



La Agremiación de futbolistas, por su parte, reitera que no habrá fútbol mientras no se atiendan sus exigencias, respaldada por sus afiliados, los jugadores de la Primera División, que se niegan a disputar la primera fecha. Y los clubes también tienen diferentes posiciones en relación con el inicio del campeonato. The Strongest anuncia que se presentará con juveniles ante Nacional, los potosinos indican que los esperarán en cancha; en tanto que Wilstermann informa que viajará para visitar a Real Santa Cruz. Blooming y Oriente Petrolero, en cambio, expresaron su apoyo y reconocimiento a la agremiación de futbolistas, y no presentarían sus equipos mientras no se resuelva el conflicto. La dirigencia atigrada cambió su postura en el transcurso del día de ayer, y solicitó una reunión urgente de todos los involucrados en el problema: FBF, Fabol, clubes y futbolistas. Sin embargo, el presidente de la FBF, Fernando Costa, se muestra firme en su decisión de no negociar con la agremiación de futbolistas, indicando que “ya está de buen tamaño” la situación que vive el fútbol nacional y que los clubes están dispuestos a jugar “con juveniles o planteles mixtos”. “Hay que dejar de lado las intransigencias, lo importante es que retorne el fútbol, de lo contrario es seguir echando la leña al fuego, ahondando un problema tan duro en cuanto a la situación de cada una de las instituciones que además es la fuente de trabajo de los futbolistas”, manifestó Costa en una publicación de la página oficial de la FBF. Fabol advierte que “sin futbolistas no hay fútbol” y reitera que la FBF tiene que aceptar los requerimientos de los futbolistas, relacionados con el pago de salarios atrasados, seguros de salud y Tribunal de Apelaciones, entre otras cosas, porque de lo contrario no se pondrá en marcha la temporada 2021. La situación tiende a empeorar porque a la disputa entre Fabol y la FBF se suman los clubes con su posición al respecto. La fecha de hoy La convocatoria del campeonato de la División Profesional programó la primera fecha en tres días. El torneo arrancaría hoy con tres encuentros. Real Santa Cruz y Wilstermann se enfrentarían a partir de las 15:00 horas en el estadio albo; poco después, desde las 18:15, en la Villa Imperial, Nacional Potosí y The Strongest se medirían en el estadio Víctor Agustín Ugarte; en la noche, a las 20:00, Blooming y Guabirá jugarían en el estadio Tahuichi Aguilera. Mañana, en Oruro, San José y Atlético Palmaflor desde las 15:00 en el estadio Jesús Bermúdez; y en Sucre, Independiente y Oriente Petrolero a las 18:15, en el estadio Patria. El jueves se completaría la primera fecha, con Aurora y Royal Pari a partir de las 15:00 horas, en el estadio Félix Capriles; y en Tarija, Real Tomayapo y Always Ready desde las 20:00, en el estadio IV Centenario.