La gente dice no fue golpe, fue fraude, según encuesta de Poder y Placer

La empresa Captura consulting, llevó a cabo una encuesta para la revista Poder y Placer, para conocer la percepción de la población sobre las movilizaciones y los hechos de violencia de octubre y noviembre del 2019, que ocasionaron la renuncia e inmediata salida del expresidente Evo Morales.

La pregunta a los encuestados es la siguiente: ¿Usted cree que lo qué pasó en octubre y noviembre de 2019 en Bolivia y que provocó la salida de Evo Morales del poder y la llegada de Jeanine Áñez a la Presidencia, fue un golpe de Estado o no?

Los resultados dieron sí, fue un golpe de Estado con 30.8% y no, no fue un golpe de Estado con el 57.6%, reflejando que la mayoría de los encuestados no cree que la renuncia del expresidente Evo haya sidoi fruto de un golpe de Estado.

Consultado sobre el sondeo, el vocero presidencial, Jorge Richter, en el programa Fama Poder y Ganas del periodista, José Pomacusi, señaló que existen cuestiones de Estado que deben ser asumidas pese a las percepciones que el ciudadano pueda tener en una encuesta, sin embargo mencionó que el gobierno nacional también realizan mediciones de lo que está pasando y viviendo la sociedad.

Richter dejó en claro que la definición de golpe de Estado puede ser diversa en la sociedad, pero lo importante es guiarse en los parámetros referenciales que permitirán asumir cuando se llevó a cabo un golpe de Estado o de una ruptura constitucional.

Ficha técnica