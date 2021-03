Estadios libres, 48 horas antes de cada juego

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

El director del Servicio Departamental del Deporte (Sedede), Fernando Trino, confirmó que la Conmebol exige 48 horas de inactividad, entre cada partido, para utilizar el terreno de juego de cada estadio que está inscrito por los clubes para la disputa de los torneos internacionales.

Trino puso como ejemplo lo que pasó hace diez días, el domingo 14 de marzo, cuando The Strongest y Oriente Petrolero jugaron desde las 17:15 y el martes 16 lo hizo Bolívar con Wanderers por la Libertadores.

“Se cumplió con el tiempo que exige Conmebol; pese a ello el comisario hizo dos inspecciones entre domingo por la noche y lunes por la mañana para verificar el campo de juego, la iluminación y luego dio el visto bueno”, comentó

En todo caso, el Sedede ofreció al club Always Ready las instalaciones del estadio miraflorino para que juegue sus tres partidos de la fase de grupos de la Copa , pero alertó que el cambio de escenario debe ser aprobado por la Conmebol.

“Nosotros como Sedede tenemos las puertas abiertas para el club Always Ready, pero la Conmebol es la que aprueba que no tendrá problemas en jugar en el Siles”, aclaró.

A Trino se le consultó sobre la posibilidad de disputar tres días consecutivos partidos internacionales. El funcionario de la Gobernación mencionó que “si se diera el caso, es algo que la Conmebol tendrá que entender y deberá decidir si respeta o no su reglamento”.

Hace algunas semanas la FBF, The Strongest y Bolívar se reunieron con el Sedede para ver detalles organizativos como la compra de un generador de energía. En la reunión no participó Always que tenía seguridad de jugar en Villa Ingenio.