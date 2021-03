Eva pide continuar con procesos contra exautoridades pero con transparencia; si la citan a declarar asistirá

Eva Copa, la ganadora de las elecciones a la Alcaldía de Al Alto considera que se debe investigar todo lo que ha ocurrido tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia pero pide que se actúe con transparencia.

“En este caso específico por los hechos de octubre y noviembre la justicia tiene que ser transparente”, manifestó Copa a Unitel.

​La exsenadora recordó que la justicia ha sido observada por algunas decisiones que se toman, pero pidió que los procesos de investigación que se llevan adelante continúen.

Agregó que lo ocurrido el 2019 no debe volver a repetirse en el país, y señaló que se debe dar con los responsables de las muertes.

“Tengo fe que estos hechos no queden impunes y no vuelvan a pasar estos conflictos en el país”, señaló.

Copa señaló que desconoce lo que pasó durante las reuniones en las que estuvieron dirigentes del MAS y de otros partidos y que viabilizaron que Jeanine Añez acceda a la Presidencia; sin embargo, agregó que en caso de ser convocada para declarar asistirá sin problemas.

“Si me citan iré como corresponde y contaré todo lo que me ha tocado vivir en esa etapa cuando he asumido la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, concluyó.