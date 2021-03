Expolicía procesado por venta de armas en Chapare ahora es inspector de Dircabi

Fuente: paginasiete.bo

El expolicía Ismael Marquina fue nombrado inspector de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi). El exuniformado fue procesado por vender armas en el trópico de Cochabamba durante los conflictos sociales, luego de la renuncia del expresidente Evo Morales.

El memorándum DGAA/URH/No A-0133/2021, con fecha del 10 de febrero pasado, detalla que se designó a Marquina como inspector de la Unidad de Bienes y Juzgados de Dircabi. Éste es un cargo administrativo con ítem, el cual tiene una remuneración salarial de 4.500 bolivianos.

El actual funcionario fue dado de baja definitivamente de la institución verde olivo por faltas a la entidad. Los antecedentes señalan que durante el motín policial Ismael Marquina fue a bloquear al Chapare con los sectores del Movimiento al Socialismo (MAS).

Además el gobierno transitorio lo procesó por vender armas en esa región y fue recluido en el penal de El Abra y fue puesto en libertad luego de la victoria del presidente Luis Arce.

Al respecto el exuniformado dijo que no cometió los delitos de los cuales se le acusó, puesto que en más de un año no le comprobaron ninguna falta. Asimismo, mostró sus certificados de Sippase y Rejap, lo cuales muestran que no tiene antecedentes policiales ni judiciales.

«Hace más de un año que no percibo sueldo, tengo una familia que mantener (…). Sí, he acudido a pedir un trabajo porque tengo una familia que alimentar y si no tengo antecedentes soy como cualquier ciudadano común y corriente», manifestó.