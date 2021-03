Exsenador demócrata asegura que no hubo sucesión constitucional sino una autoproclamación de Áñez

Rodríguez aseveró que un grupo se adueñó del poder

Fuente: ABI

El exsenador por la alianza Unidad Demócrata, Edwin Rodríguez, ratificó que no hubo una sucesión constitucional sino una autoproclamación de la expresidenta de facto Jeanine Áñez sin el quorum legislativo correspondiente.

“De lo que estoy seguro es que no hubo una sucesión constitucional, se saltaron todos los pasos para agarrarse del poder y no permitir que se haga un gobierno de transición, de pueblo, un gobierno de transición con organizaciones”, reveló Rodríguez en entrevista este lunes con radio Cepra.

El exsenador recuerda que como establece la Constitución Política del Estado y el reglamento legislativo, la única atribución que tenía la exsenadora Áñez, tras la renuncia del presidente, vicepresidente y presidentes de ambas cámaras legislativas, era convocar a una sesión del Senado para la elección de un nuevo titular de esta Cámara, sin embargo, decidió junto a sus colegas Óscar Ortiz y Arturo Murillo, obviar todo este procedimiento.

“Jeanine Áñez lo que hizo junto a Ortiz y Murillo, es ya no llevar adelante la sesión para una nueva elección del nuevo presidente del Senado y definitivamente saltarse todo el procedimiento y autoproclamarse”, rememora el exsenador.

Según Rodríguez, el 12 de noviembre antes de la autoproclamación de Áñez, se habría llegado a un acuerdo con la bancada mayoritaria del MAS para que su persona sea elegida como nuevo presidente del Senado, en una sesión que debería contar con el quórum respectivo, sin embargo, al enterarse de esta posibilidad y en su desesperación Áñez y su entorno deciden saltarse todo el procedimiento.

“Yo me había alejado de la derecha y básicamente había vuelto a mi proyecto político que es el Movimiento Originario Popular de Potosí y ese alejamiento hizo de que yo no esté muy comprometido con la derecha boliviana y también de que una mayoría de los senadores del MAS se haya fijado en mí en el momento en que pues no convenia que asuma uno del MAS porque estaba cercada la plaza Murillo y había mucha movilización, pero tampoco convenia entregar la Presidencia a la derecha”, explicó.

Rodríguez aseveró que un grupo se adueñó del poder obviando todos los procedimientos constitucionales, porque sabían que si se instalaba la sesión en el Senado como corresponde, iban a perder y en definitiva no iban a ser ellos quienes asuman la Presidencia y el Gobierno.

“Cualquier sucesión constitucional se la hace en la Asamblea Legislativa previa sesión de la Asamblea o el Congreso que se llamaba antes y en todos los casos de los presidentes que han terminado por sucesión constitucional se les ha puesto la banda en el Congreso o la Asamblea Legislativa lo cual no ha ocurrido con Jeanine”, manifestó.