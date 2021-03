Fabol garantiza que los capitanes de los equipos estarán en reunión convocada por clubes y la FBF

David Paniagua, secretario general de Futbolistas Agremiados de Bolivia, anunció a DIEZ que este viernes estarán los capitanes de los 16 equipos en la reunión que fue convocada por los dirigentes de los clubes y el comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).​

“Para demostrar que lo que queremos es encontrar solución los capitanes estarán presente en la reunión para que expresen lo que sienten. Ellos harán un planteamiento a los dirigentes. Ojalá que se pueda llegar a un acuerdo. Nosotros no queremos interferir. Siempre apostamos al diálogo no solo con el presidente actual de la Federación sino también con su antecesor, que no contestaba por los reclamos que le hacíamos de la plata de los jugadores de San José y otras demandas”, dijo Paniagua.

Fabol y sus afiliados determinaron no jugar los partidos del campeonato de la División Profesional, que comenzó el 9 de marzo, porque reclaman el pago de deudas atrasadas de los clubes a sus jugadores y porque la FBF puso en vigencia el Tribunal de Apelaciones, que de acuerdo al gremio deja en total indefensión a los futbolistas.