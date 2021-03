Farías deja fuera a Ábrego y Villarroel de la Selección

El director técnico de la Selección Nacional, César Farías, convocó a 26 jugadores para disputar dos partidos amistosos programados para el 26 de marzo ante Chile, en Rancagua, y el 29 contra Ecuador, en Guayaquil, pero dejó fuera de la lista a dos jugadores que hicieron goles en sus equipos en la Copa Libertadores y Sudamericana.

El delantero de Bolívar Víctor Ábrego, quien jugó los partidos contra Ecuador y Paraguay por las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, no está en la lista del venezolano.

El volante ofensivo de Wilstermann Moisés Villarroel, quien también enfrentó a La Tri en el Hernando Siles, tampoco figura en la lista del estratega de la Selección.

El atacante de la Academia hizo el quinto gol de Bolívar ante el Montevideo Wanderers (5-0), en La Paz, por la segunda fase de la Copa Libertadores.

El mediocampista del Aviador dijo presente en el marcador en el triunfo del Rojo sobre Palmaflor (2-1), por la primera fase de la Copa Sudamericana.

Los jóvenes futbolistas hicieron los méritos para “seguir el proceso de trabajo” que lleva adelante el entrenador venezolano con miras al “recambio” que se busca realizar en la Selección Nacional.

La última semana de marzo, al ser una fecha FIFA, el estratega nacional convocó a los futbolistas que militan en clubes del exterior como el atacante Marcelo Martins, del Cruzeiro de Brasil, Alejandro Chumacero, de la Unión Española, y Luis Haquín del Deportes Melipilla, ambos de Chile.

Se informó que los futbolistas convocados se concentrarán el domingo en la ciudad de La Paz para comenzar sus prácticas antes de realizar el viaje el lunes 22 a la ciudad de Rancagua para enfrentar a los trasandinos.

Una de las novedades en la convocatoria es el jugador de The Strongest, Ramiro Vaca, quien reapareció en las listas de Farías. Completan la nómina seis jugadores de Bolívar, cinco de The Strongest y Always Ready, dos de Wilstermann, Blooming y Royal Pari y uno de Guabirá. En la lista no están contemplados los jugadores de los clubes Palmaflor y Aurora.

Ante la postergación de los cotejos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022, debido a la pandemia de la COVID-19 y la imposibilidad de contar con los jugadores que militan en el fútbol europeo, Farías no convocó a Jaume Cuellar (SPAL- Italia), Danny Bejarano (Lamia FC – Grecia), Boris Céspedes (Servette – Suiza), Leonardo Zabala (Palmeiras – Brasil) y Adrián Jusino (AE Larissas – Grecia).

CONVOCADOS:

Arqueros: Carlos Lampe y Javier Rojas. Defensores: Enrique Flores, Roberto Fernández, José Sagredo, Gabriel Valverde, Jesús Sagredo, Diego Bejarano Oscar Ribera, Luis Haquín, Guimer Justiniano y Ronny Montero.

Volantes: Leonel Justiniano, Diego Wayar, Erwin Saavedra, Alejandro Chumacero, Ramiro Vaca, Erwin Jr. Sánchez y Carlos Melgar.

Delanteros: Bruno Miranda, Juan Carlos Arce, Gilbert Álvarez, Marcelo Martins, Rodrigo Ramallo, William Álvarez y Carmelo Algarañaz.