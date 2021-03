FBF no anulará el tribunal y el torneo arrancará con juveniles

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no anulará el tribunal de apelaciones como pretende Fabol, al menos no será así hasta noviembre de este año, ya que no puede llamar antes a un congreso ordinario; mientras tanto, la posición es firme con los clubes de la División Profesional para comenzar en esta jornada el torneo Único.

Si las entidades no pueden presentarse con su equipo profesional, lo harán con juveniles o elencos mixtos.

“Ya está de buen tamaño esta situación, vamos a comenzar el torneo y no profundizar la crisis de nuestro fútbol”, sostuvo el titular de la FBF, Fernando Costa. El mandamás de la entidad federativa fue claro al señalar que la única instancia que puede decidir la anulación del ente punitivo es un congreso ordinario, que es convocado una sola vez por año.

“Por estatuto estamos impedidos de hacer un congreso ordinario, todos sabemos que estamos empezando la gestión tributaria y no podemos convocar a otro. Ellos tienen que tomar en cuenta que hay que perfeccionar el tribunal y también su gremio, como lo exigen los estatutos”, remarcó. El último congreso se realizó en noviembre del año pasado cuando Costa fue elegido titular de la federación y al menos deberá pasar medio semestre más para llamar a otra reunión similar.

Advertencia a jugadores

Por otra parte, Costa sostuvo que conversó con la mayoría de los presidentes de los clubes, quienes mostraron voluntad para iniciar el certamen, pese a que la mayoría de los jugadores decidieron apoyar los reclamos de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), a la que se encuentran afiliados.

“El jugador que no quiera presentarse será reemplazado por futbolistas de sus canteras, esa es la decisión y hay que destacar la voluntad de la dirigencia de jugar con plantillas mixtas o juveniles”, explicó.

Advirtió que en la normativa de la federación se contempla una serie de consecuencias en contra de los jugadores que no cumplan el contrato que firmaron con sus entidades. Dio cuenta que existen varias entidades que tienen todo al día y que no consideran justo el paro ordenado por Fabol.

“Tengamos fe que esto no va a suceder y empujemos todos por el bien del fútbol boliviano”, apuntó el mandamás del balompié nacional.

Los pedidos

En cuanto a los pedidos de los jugadores, Costa afirmó que la mayoría de sus requerimientos se encuentran solucionados. “Estuve reunido por teléfono, por ejemplo, con los jugadores de Oriente y les comunique la decisión de pagarles lo que se les adeuda, más cuando se cobrará un dinero de la televisión”, aseguró Costa.

En la demanda de contar con pólizas de seguro, Costa apuntó que los clubes cumplirán con este punto, tal como se quedó en el último congreso.

Anticipó que en las siguientes semanas se tendrá una reunión con los presidentes de clubes y los 16 capitanes para tomar decisiones que contribuyan al normal desarrollo del campeonato.

“Fabol debe pensar en el futuro del fútbol boliviano y que deje a un lado sus intereses. Queremos dialogar, pero manteniendo la cordura, esperemos que se calmen las aguas para llegar a un entendimiento”, finalizó.