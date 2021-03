Fiscalía ordena la aprehensión de los excomandantes Calderón y Kaliman

Fuente: Página Siete / La Paz

El denominado caso “golpe de Estado” tomó impulso en las últimas semanas, en paralelo a otras acciones contra quienes el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) considera responsables de haber impulsado la caída del expresidente Evo Morales, quien renunció al cargo el 10 de noviembre de 2019 en medio de una protesta social después de unas elecciones fallidas.

Este jueves, el Ministerio Público emitió ordenes de aprehensión contra los excomandantes de las Fuerzas Armadas Williams Kalimán y de la Policía Yuri Calderón, quienes ese año sugirieron a Morales renunciar para contribuir a la pacificación del país. Lo hizo en el marco del proceso iniciado por un presunto golpe de Estado a solicitud de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.

Un día antes, por el mismo hecho fue aprehendido el exjefe de Estado Mayor de las FFAA almirante Flavio Arce San Martín, luego de que se presentó a prestar sus declaraciones por la presunta comisión de delitos de terrorismo, sedición, conspiración y conspiración en el grado de complicidad, al haber acompañado a Kalimán en una conferencia de prensa en la que también sugirió la renuncia de Morales, con los mismos argumentos que Calderón. El excomandante de las FFAA Sergio Orellana (asumió luego de Kalimán) también procesado en un proceso vinculado a lo que ocurrió en 2019 (caso Senkata) dejó el país y se encuentra en Colombia.

Estas acciones causaron preocupación en sectores de la oposición y en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), que convocó a la sociedad civil a defender a la Policía y a las FFAA porque salieron “en defensa de la población”.

La orden de aprehensión contra Kaliman fue emitida por el fiscal Omar Mejillones y dispone “que sea puesto ante juez cautelar dentro de 24 horas para que resuelva su situación procesal” dentro de este caso, donde es acusado en grado de complicidad. Determina además que en caso de ser necesario se disponga de la fuerza pública para su aprehensión.

En el caso de Calderón, confirmó la orden de aprehensión el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Alberto Aguilar, quien además informó que se realizaron operativos para dar con su paradero, aunque sin resultados. “La Fiscalía ha subido al sistema la orden de aprehensión contra el excomandante general de la Policía, y en virtud de ello la Fiscalía de Tarija, conjuntamente la Felcc de ese departamento, han procedido a dar cumplimento a esta orden de aprehensión, dirigiéndose al domicilio del señor Calderón, no habiéndose encontrado en el mismo” informó.

Dijo que se hicieron requisas en tres viviendas y que no fue encontrado en ninguna de ellas. Agregó que ante la posibilidad de que hubiera salido del país, se revisó su flujo migratorio y no se halló registros de salida por algún punto autorizado.

El 10 de noviembre de 2019, en medio de una eclosión social que incluía un motín policial, Calderón emitió un mensaje en el que lanzó la sugerencia al expresidente Morales. “Nos sumamos al pedido del pueblo boliviano, de sugerir al señor presidente Evo Morales que presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia en estos duros momentos que atraviesa nuestra nación”, dijo.

Ante los procesos iniciados contra exjefes policiales y militares, la Apdhb emitió un comunicado en el que “convoca a todos los defensores y defensoras de derechos humanos a nivel departamental y a nivel nacional, y toda la sociedad civil en general, a elevar nuestro grito por la defensa en favor de la Policía y de las Fuerzas Armadas , pidiendo que se respete nuestra Constitución y todas las leyes a favor de estas instituciones”. Agrega que en 2019 ambas instituciones “salieron a defender al pueblo” a pedido de la gente.

El representante del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, aplaudió la postura de la Apdhb por constituirse -dijo- en un llamado a quienes defendieron la democracia en 2019.

“No es un mensaje a favor de policías y militares (…) es un llamado a defender la democracia y los que hemos defendido la democracia somos los miles y miles de personas que el año 2019 salimos a rechazar el fraude, a defender nuestro voto y el 21F (el 21 de febrero de 2016, cuando los bolivianos rechazaron la repostulación de Evo Morales)”, afirmó el representante.

Camacho no declara y respalda al coronel Rivas

Con el argumento de que había mucha gente en el lugar, la Policía suspendió este jueves la declaración que había solicitado al excívico cruceño y virtual gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, para que explique si sostuvo un encuentro con el coronel de la Policía Aníbal Rivas, quien en 2019 se unió al motín policial que rechazaba la continuidad del expresidente Evo Morales.

Una gran cantidad de seguidores del líder cruceño se concentró en la oficina de la Dirección Departamental de Investigación Policial, en Santa Cruz, pero el esperado acto fue suspendido “por razones de bioseguridad”, según explicó un jefe policial que se encontraba en el lugar.

Luego Camacho salió del lugar y confirmó que el argumento de la suspensión era ciertamente la presencia de gente en el lugar. “Ahora resulta que la única condición para que me tomen la declaración es que no venga absolutamente nadie, que no tienen condiciones para tomar una declaración. Lo que están buscando es amedrentar a la ciudadanía”, dijo.

Además, explicó que el objetivo de la “invitación” policial era confirmar si hubo un saludo en la calle entre él y Rivas, lo que confirmó. “Es más, le agradecí al coronel Rivas lo que, en nombre de la Policía, hizo por los bolivianos. Yo le agradecí, no tengo qué esconder”, aseveró.

Defensa de Arce