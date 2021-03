Fotógrafo captura una extraña imagen de la Estación Espacial Internacional mientras pasa frente a la Luna

Fuente: Actualidad RT

El fotógrafo espacial Andrew McCarthy logró capturar imágenes de la Estación Espacial Internacional (EEI) a su paso frente al cráter Copérnico de la Luna, mientras los astronautas se preparaban para realizar una actividad extravehicular (EVA, por su sigla en inglés).

Instalado en Sacramento, California (EE.UU.), McCarthy utilizó su telescopio para tomar la imagen, que compartió el domingo 28 de febrero en las redes sociales, donde comentó que a primera vista parecían faltar los paneles solares.

At 2:44am this morning, I positioned myself so the ISS would pass between the moon and I to get this picture. What I didn’t expect- was for the ISS to look so much different than usual. #astrophotography #space #opteam pic.twitter.com/QBrn1tBE5C

— Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) February 28, 2021