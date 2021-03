Francisco Pastor: «Estoy donde quiero estar, Bolivia es mi sitio idóneo»

Fuente: paginasiete.bo

Juan C. Toro / La Paz

Francisco Pastor, delantero español que refuerza este año a The Strongest, señaló que se encuentra en el “sitio idóneo”, Bolivia, lugar donde le dieron la oportunidad de jugar al fútbol de forma profesional.

“Estoy donde quiero estar. Quiero demostrar todo para la camiseta que visto ahora”, señaló el jugador que se formó en el Real Madrid y que tuvo muchos obstáculos para conseguir sus objetivos.

¿Cómo es que se inició en la actividad deportiva?

Mi padre fue atleta profesional y el primer deporte que me vino de familia fue el atletismo y luego pasó lo tradicional, que en el colegio con los compañeros de clases uno juega al fútbol porque es lo que más se practica entre los niños.

¿Cuál era su especialidad en el atletismo?

Comencé muy niño, con cinco añitos y en las pruebas básicas. Creo que si hubiera seguido con ese deporte sería deportista de medio fondo, en cambio mi padre es atleta de fondo, le gustaba la maratón y media maratón, estuvo cerca de ir a los Juegos Olímpicos.

Proviene de una familia de atletas

Sí. Mi padre es 100% atleta, el balón no lo tocó. Mi hermana también es atleta.

¿Cómo da el salto al fútbol?

Fue mi madre quien me llevó al club de mi pueblo, Torrejón de Ardoz, me apuntó ahí y combinaba las dos cosas, el atletismo y el fútbol. Como se me daba bien lo de patear al cuero todos dijeron por qué no me llevaban a probar al Real Madrid y mi padre me inscribió en el estadio Bernabéu.

¿Qué es lo que recuerda de ese tiempo?

El primer año, como era menor que el resto, no podía competir, entonces jugaba con el equipo de mi pueblo y me entrenaba con el Real Madrid. Al año siguiente comencé con los chicos de mi edad y desde ahí pasé por todas las categorías inferiores del club, también estuve en las inferiores de la selección española.

¿Con qué jugadores coincidió en el club madridista?

Tuve compañeros que están en la élite, la selección española, como Saúl Ñíguez, Gerard Deulofeu, Javier Manquillo y Gonzalo Melero, entre otros, que ahora están en la primera división de España y algunos en la Premier o en Italia, su carrera fue bastante buena y yo por circunstancias terminé jugando en segunda de España. El fútbol para mí no fue fácil por el tema de lesiones.

¿Además del Madrid, en qué equipos jugó?

Estuve en el Almería, en su filial y cerca de jugar en el primer equipo, que justo cuando llegué bajó a la segunda división. Estuve en el Logroñez, cedido por el Eibar, al año siguiente jugué con su filial. Esas dos fueron las ocasiones más claras de llegar a la primera división.

¿Cómo es que llega a Bolivia?

Hubo un año en el que quería buscar oportunidades fuera de mi país, en otro entorno y se me da la oportunidad de venir a Bolivia, a Real Potosí. Venía con incertidumbre porque no conocía el fútbol de acá, me habían hablado algo y me dijeron que se me podía dar bien por mis cualidades.

¿Quién lo hizo debutar en el cuadro potosino?

Fue Marcos Ferrufino, quien me dio la oportunidad. Gracias a él comencé a mostrar mi fútbol en el país, marqué goles, hice un buen campeonato. Vino el parón de la pandemia y a la vuelta de la esquina las cosas volvieron a salir bien, se fijó en mí un equipo bastante importante (el Tigre). Habían ofertas de otros países, pero yo quería darle continuidad a Bolivia y creo que es mi sitio idóneo.

¿Qué tipo de lesiones tuvo en su carrera?

Tuve lesiones de diferente tipo, en diferentes momentos. Cuando estuve en el Madrid tuve un accidente de tráfico con mi madre y gracias a Dios estamos vivos. Luego lo típico, musculares y de tobillo. Mis lesiones fueron en momentos clave, en momentos en que tienes la posibilidad de subir al primer equipo y resulta que pierdes esas oportunidades porque estás parado, fueron lesiones en momentos cruciales.

¿Está cómodo en Bolivia?

Sí. Lo que me falta es la familia, sobre todo en este momento en que estoy en recuperación de la lesión (muscular). Creo que las expectativas son altas por lo que pasó el año pasado con Real Potosí, por eso se extraña a la familia, pero estoy a gusto en el país y Potosí siempre será especial para mí. De Bolivia solo tengo palabras de agradecimiento y espero quedarme por mucho tiempo.

¿Cuál es su objetivo para este año?

Estoy donde quiero estar, quiero demostrar todo para la camiseta que visto ahora (The Strongest). No pienso en el futuro porque el fútbol es día a día. Haciendo bien las cosas se fijaran en ti, pero estoy en un club grande y quiero trabajar duro por el Tigre, en función de mi rendimiento el futuro me pondrá donde tenga que estar, pero no pienso en ello.