Globos de Oro 2021: todos los ganadores de 78° entrega organizada por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood

La ceremonia que premia la excelencia en cine y televisión se realizó desde el Beverly Hilton en Los Ángeles, pero los nominados la sigueron de manera virtual

Las presentadoras Tina Fey y Amy Poehler (REUTERS)

Este domingo desde las 22 hs. se llevó a cabo la entrega número 78 de los Globo de Oro. El galardón, que todos los años sirve de antesala para los Premios Oscar, representa el reconocimiento de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) a la excelencia en cine y televisión, tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial. Y su ceremonia es de las más esperadas. Sin embargo, en esta oportunidad, la misma debió realizarse de manera virtual a causa de la pandemia del coronavirus y fue televisada por TNT (doblado al español) y por TNT Series (en inglés).

La conducción estuvo a cargo de Tina Fey y Amy Poehler, comediantes de Saturday Night Live. La primera marcó los tiempos desde el Rainbow Room de Nueva York, mientras que la segunda estuvo en la sede original de la entrega, el Beverly Hilton en Los Ángeles. Los presentadores elegidos para secundarlas en esta la ocasión fueron Salma Hayek, Laura Dern, Jamie Lee Curtis, Angela Bassett, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Cynthia Erivo, Kristen Wiig, Margot Robbie, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Kevin Bacon, Kyra Sedgwick, entre otras grandes estrellas.

El homenaje a Norman Lear (REUTERS)

Los pocos presentes en la ceremonia tuvieron que acudir con un test negativo de COVID- 19 y pasar un control de temperatura antes de entrar al lugar. La distancia social y el barbijo fueron obligatorios, excepto durante los pocos minutos en los que estuvieron sobre el escenario. Y los nominados no tuvieron más remedio que seguir la entrega de manera remota. ¿Los homenajes más esperados de la noche? Jane Fonda recibió un premio a la trayectoria en cine, al igual que Norman Lear, por su contribución a la TV.

Para la Argentina, en tanto, el momento más esperado tuvo que ver con la figura de Anya Taylor – Joy, que nació en Miami pero creció en Buenos Aires y tiene nacionalidad argentina y británica por sus padres. La joven se llevó un galardón como Mejor actriz en miniserie por Gambito de dama y estuvo nominada por su protagónico en la película Emma, el clásico de Jane Austen, estatuilla que perdió en manos de Rosamund Pike.

LA LISTA COMPLETA DE GANADORES:

CINE

Película – Drama

El Padre

Nomadland – GANADORA

El juicio de los 7 de Chicago

Mank

Promising Young Woman

Película – Comedia y/o musical

Borat Subsequent Moviefilm – GANADORA

Hamilton

Palm Springs

Music

El baile

Mejor actor – Drama

Riz Ahmed – El sonido del metal

Chadwick Boseman – La madre del blues – GANADOR

Anthony Hopkins – The Father

Tahar Rahim – The Mauritarian

Gary Oldman – Mank

Mejor actriz – Drama

Viola Davis – La madre del blues

Vanessa Kirby – Fragmentos de una mujer

Frances McDormand – Nomadland

Carey Mulligan – Promising Young Woman

Andra Day – The United States vs. Billie Holiday – GANADORA

Mejor actor – Comedia y/o musical

Sacha Baron Cohen – Borat Subsequent Moviefilm – GANADOR

James Corden – El baile

Lin Manuel-Miranda – Hamilton

Dev Patel – The Personal History of David Copperfield

Andy Samberg – Palm Springs

Rosamund Pike (REUTERS)

Fuente: infobae.com

Mejor actriz – Comedia y/o musical

Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm

Michelle Pfeiffer – French Exit

Rosamund Pike – Descuida, yo te cuido – GANADORA

Kate Hudson – Music

Anya Taylor-Joy – Emma

Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen – El juicio de los 7 de Chicago

Jared Leto – Pequeños secretos

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah – GANADOR

Bill Murray – En las rocas

Leslie Odom Jr. – One Night in Miami

Mejor actriz de reparto

Helena Zengel – Noticias del gran mundo

Glenn Close – Hillbilly: una elegía rural

Olivia Colman – The Father

Amanda Seyfried – Mank

Jodie Foster – The Mauritanian – GANADORA

Director

Regina King – One Night in Miami

Aaron Sorkin – El juicio de los 7 de Chicago

Chloé Zhao – Nomadland – GANADORA

David Fincher – Mank

Emerald Fennell – Promising Young Woman

Guión

Jack Fincher – Mank

Aaron Sorkin – El juicio de los 7 de Chicago – GANADOR

Chloé Zhao – Nomadland

Emerald Fennell – Promising Young Woman

Florian Zeller – The Father

Película animada

Wolfwalkers

The Croods 2

Soul – GANADORA

Más allá de la luna

Unidos

Película extranjera

Minari (Estados Unidos) – GANADORA

La vida ante sí (Italia)

Otra ronda (Dinamarca)

Entre nosotras (Francia)

La llorona (Guatemala)

Laura Pausini, intérprete de «Io si» (REUTERS)

Canción

“Speak Now” – One Night in Miami

“Hear My Voice” – El juicio de los 7 de Chicago

“Io si” – La vida ante sí – GANADORA

“Tigress & Tweed” – The United States vs Bilie Holiday

“Fight for You” – Judas and the Black Messiah

Banda sonora

James Newton Howard – Noticias del gran mundo

Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste – Soul – GANADORA

Trent Reznor, Atticus Ross – Mank

Ludwig Göransson – Tenet

Alexandre Desplat – Cielo de medianoche

TELEVISIÓN

Drama

The Crown – GANADOR

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

Comedia

The Great

The Flight Attendant

Schitt’s Creek – GANADORA

Ted Lasso

Emily in Paris

Miniserie y/o película hecha para TV

Normal People

Small Axe

Poco ortodoxa

Gambito de dama – GANADORA

The Undoing

Actriz – Drama

Olivia Colman – The Crown

Emma Corrin – The Crown – GANADORA

Laura Linney – Ozark

Sarah Paulson – Ratched

Jodie Comer – Killing Eve

Actor – Drama

Jason Bateman – Ozark

Josh O’Connor – The Crown – GANADOR

Al Pacino – Hunters

Matthew Rhys – Perry Mason

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Actriz – Comedia

Lily Collins – Emily in Paris

Kaley Cuoco – The Flight Attendant

Elle Fanning – The Great

Catherine O’Hara – Schitt’s Creek – GANADORA

Jane Levy – Zoey’s Extraordinary Playlist

Actor – Comedia

Eugene Levy – Schitt’s Creek

Jason Sudeikis – Ted Lasso – GANADOR

Ramy Youssef – Ramy

Nicholas Hoult, The Great

Don Cheadle – Black Monday

Actriz – Miniserie y/o película hecha para TV

Cate Blanchett – Mrs. America

Shira Haas – Poco Ortodoxa

Nicole Kidman – The Undoing

Anya Taylor-Joy – Gambito de dama – GANADORA

Daisy Edgar-Jones – Normal People

Mark Ruffalo

Actor – Miniserie y/o película hecha para TV

Bryan Cranston – Your Honor

Hugh Grant – The Undoing

Ethan Hawke – The Good Lord Bird

Mark Ruffalo – I Know This Much Is True – GANADOR

Jeff Daniels – The Comey Rule

Actriz de reparto

Gillian Anderson – The Crown – GANADORA

Helena Bonham Carter – The Crown

Annie Murphy – Schitt’s Creek

Cynthia Nixon – Ratched

Julia Garner – Ozark

La emoción de John Boyega (REUTERS)

Actor de reparto

Jim Parsons – Hollywood

John Boyega – Small Axe – GANADOR

Brendan Gleeson – The Comey Rule

Dan Levy – Schitt’s Creek

Donald Sutherland – The Undoing