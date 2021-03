Gobierno: Magistrados del TCP ya fueron procesados por comunicado que “no reconoce legalidad de Áñez”

El 12 de noviembre de 2019, a horas de la asunción de Jeanine Áñez tras la renuncia de Evo Morales, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un comunicado respaldando la sucesión constitucional por la “vacancia” del presidente.

En medio de las acusaciones contra de la expresidenta por un presunto “golpe de Estado”, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que el comunicado emitido por el TCP “no era un acto de reconocimiento a la legalidad de Áñez, no tiene firmas y la objeción de una magistrada”.

“Ellos no avalaron, el TCP no lo dijo”, reforzó Lima, en una entrevista con Unitel, en la que también contó que los magistrados fueron juzgados por este hecho, pero quedaron “sobreseídos porque han demostrado que no había fuerza vinculante”.

Detalló que el proceso fue llevado adelante en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados y lamentó que “no hubo mucho seguimiento”.

Lima también se refirió a la sentencia constitucional de ampliación de mandato de las autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero indicó que “deja de lado el análisis de Áñez”.

“La declaración constitucional que no se refiere a la forma que Áñez asumió el Gobierno”, indicó el Ministro, al afirmar que en el marco de la sucesión constitucional en 2019, la diputada del MAS Susana Rivero debió asumir la presidencia del país y no Áñez, tras la múltiples renuncias en la Asamblea Legislativa Plurinacional.