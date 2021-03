Hallan unos enigmáticos túneles medievales cerca de una abadía del siglo XII en Reino Unido

Mientras realizaban unos trabajos, los trabajadores de una empresa eléctrica se toparon con la red subterránea secreta, que no constaba en ningún plano.

Trabajadores de una empresa eléctrica encontraron por casualidad una serie de misteriosos túneles medievales cerca de una abadía del siglo XII, en la aldea de Tintern (Gales, Reino Unido), informó este viernes Daily Mail.

Empleados de la compañía Western Power Distribution, que debían mover un poste eléctrico, se toparon con una red subterránea secreta justo cuando se pusieron a excavar dentro de la propiedad de uno de sus clientes.

En un primer momento, pensaron que podía tratarse de una gruta, pero al darse cuenta de que eran túneles de 1,2 metros de altura tuvieron que interrumpir los trabajos de forma inmediata para que las autoridades competentes pudieran inspeccionar el lugar.

