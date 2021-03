Historiadora chilena ve falencias en la política exterior de Bolivia y dice que debe ser replanteada

Postal en pro de la recupración del mar boliviano. Foto: Archivo

Fuente: Erbol

La política exterior de Bolivia fue cuestionada por la historiadora chilena Loreto Correa quien afirmó quien propuso que en vez de seguir manteniendo la idea del buscar un acceso soberano al mar, la administración del presidente Luis Arce debería replantearse en buscar los mecanismos de mejorar la accesibilidad del desarrollo del país.

En su criterio, cuando llegó el gobierno de Evo Morales al poder, la agenda internacional que iba de la mano de un proceso de socialismo de siglo XXI cambió la trayectoria de acercamiento, conversaciones y diálogos compartidos entre ambos países por una estrategia de instalación de temas que impidieron un mejor relacionamiento.

En entrevista con ERBOL Radio, sostuvo que la estrategia multilateral de descrédito de la política exterior chilena para mostrar a Chile ante foros y la comunidad internacional como un “mal vecino” porque le había quitado el mar, no tuvo frutos para fortalecer en el relacionamiento bilateral.

Afirmó que luego siguió en 2013, con la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), donde el presidente Sebatian Piñera ratificó que su país no tenía ninguna intención de negociar el acceso soberano al mar con Bolivia en virtud a lo que establece el Tratado de 1904.

“La política exterior de Bolivia ha sido claramente errónea porque puso por delante, como dice el dicho popular, la carreta antes que los bueyes y eso le impide avanzar”, añadió. En ese marco, planteó que la administración del presidente Luis Arce y la Cancillería deban buscar las mejores maneras de generar el acceso de las mercancías bolivianas al Océano Pacífico.

“En vez de resolver las cuestiones técnicas que permiten una mejor accesibilidad, estamos discutiendo sobre la soberanía. Es muy difícil retrotraerla al pedido inicial de la República de Bolivia que efectivamente nació con mar pero que lo perdió”, remarcó.

Bolivia demandó a Chile en la CIJ para que falle a favor del diálogo por una salida soberana al Pacífico que el demandado cercenó en la Guerra del Pacífico tras la invasión de las costas bolivianas en 1879. No obstante, el tribunal dictaminó en 2018 que no existe obligación para ese fin, aunque puntualizó que su decisión no cierra las puertas a futuros acercamientos entre ambas naciones.

Este 23 de marzo, el presidente Luis Arce planteó una hoja de ruta de nueve puntos en los que se encuentran el buscar un diálogo con La Moneda. El canciller chileno Alejandro Allamand afirmó que su país está dispuesto a retomar el diálogo, no obstante, afirmó que el acceso soberano al mar ya fue resuelto por La Haya y recordó la vigencia del Tratado de 1904.