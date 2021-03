House of Gucci: Jared Leto luce irreconocible interpretando a Paolo Gucci

El maestro Ridley Scott está trabajando en su nuevo proyecto biográfico, el cuál contará uno de los escándalos más sonados en la década de los 80’s. House of Gucci, cuenta la historia de Patrizia Reggiani, la exmujer de Maurizio Gucci condenada a prisión por contratar a un sicario para matar a su antigua pareja.

La cantante y nominada al Oscar Lady Gaga da vida a la protagonista y Adam Driver a Maurizio. Pero el reparto del filme cuenta con grandes nombres del panorama cinematográfico como Jared Leto, Jeremy Irons y Al Pacino. La nueva imagen del rodaje ha mostrado la caracterización de Leto como Paolo Gucci y el actor está irreconocible.

El intérprete aparece en la fotografía vestido con un traje rosa de pana, bigote, calvo y con canas.

#JaredLeto didn’t look like himself at all while on the set of his upcoming film. He is playing fashion designer Paolo Gucci in “House of Gucci,” and he went above and beyond with his look. This shoot went down in Milan on Monday. pic.twitter.com/oHQQRZV31E

— THIRSTY (@thirstyfornews) March 17, 2021