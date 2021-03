Interculturales molestas con Obras Públicas y otros ministerios por cierre de puertas al público

La Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia expresó su molestia con el Ministerio de Obras Públicas y otros despachos de Estado, por trabajar a puertas cerradas, restringiendo el acceso ciudadano y de dirigentes de organizaciones sociales que desean transmitir el criterio de las bases sobre la apertura de fuentes de trabajo para gente que luchó por recuperar la democracia.

La ejecutiva sindical Angélica Ponce anunció que alistan un ampliado para asumir decisiones más drásticas porque no puede ser a título de prevención de la pandemia del Covid, algunas carteras de Estado “cierran el paso al pueblo” y mantienen a los “pititas” en las oficinas públicas.

“El gobierno está compuesto por autoridades, el pueblo y el instrumento político y no es de unos cuántos. Hay tantos compañeros que lucharon y siguen mendigando en las calles y eso no puede ser. La puerta de Correos (Centro de Comunicación La Paz donde se encuentran varios ministerios) debe abrir a los sectores sociales y a la sociedad civil”, declaró a los medios de prensa.

Aclaró que su mensaje es una llamada de atención a los ministros, viceministros y directores que por la lucha contra el Covid no reciben a los dirigentes ni compañeros de base. “Esto no es justo, me costó mucho entrar al Ministerio de Obras Públicas y no puede ser que cerremos las puertas al pueblo”, declaró días atrás en La Paz.

Ponce reiteró sus observaciones a la gestión de algunos ministros, entre ellos de Gobierno y de Justicia porque hasta ahora, no se hacen justicia para los familiares de las víctimas de Sacaba y Senkata.

Advirtió que a cualquier ministro que ingrese igual exigirán detenciones y sanciones contra los autores de la masacre, aunque admite que como organizaciones sociales no son consultadas para elegir a los ministros de Estado, sino que “nos sorprenden con cada ministro”.

La dirigente afirmó que respetan la potestad del presidente Luis Arce de escoger a sus colabores, sin embargo, consideran que los ministros deben trabajar junto a su pueblo y no estar haciendo talleres a los sindicatos de Cochabamba, como hace el ministro de Gobierno. “Que haga su trabajo deteniendo a los autores de la masacre y que no venga a calentar el asiento ni hacer talleres”, recomendó.

