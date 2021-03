Jeanine Áñez debe ser liberada (y sus ministros también)

Fuente: Centa Rek

Conocí a Jeanine Áñez el año 2009, ambas salimos senadoras por la alianza Convergencia Nacional a la cabeza de Manfred Reyes Villa y Leopoldo Fernández.

Nos identificamos rápidamente como amigas y luchadoras por la democracia y libertades que siempre estuvieron en nuestros propósitos y acciones parlamentarias.

Fue ese un bonito grupo de parlamentarios de oposición guiados por la mística de devolverle a nuestro país la democracia. Recuerdo a nuestro querido “Chonta” Pinto, perseguido y exiliado en Brasil; destruido por el régimen hasta el momento de su temprana muerte. Recuerdo a todo el grupo de senadores que estuvimos definidos en la lucha por una Bolivia tolerante y fraterna, de libertades y derechos.

No nos frecuentamos en la etapa en que por sucesión constitucional a ella le tocó asumir la presidencia y hasta cortamos el contacto porque yo me definí cómo acérrima opositora a que ella se declarara candidata y, hasta el día de hoy sigo creyendo que fue un error muy grande que así lo hiciera, pero ese no es el tema que nos ocupa en el momento presente y, como amiga entiendo la premura de los hechos que se vivieron en nuestro país y la inexperiencia de Jeanine en medio de la vorágine en la que entramos en aquellos momentos

De cualquier manera los errores o disidencias de criterios no vienen hoy al caso y nunca me preocuparon porque creí que nuestro país podría superar una etapa violenta y destructiva y entrar en un ciclo distinto donde unos y otros ( oficialistas y opositores) tengamos tiempo y pausa para analizar nuestras experiencias y redireccionar nuestro camino, sin otra consecuencia que no fuera el ganar o perder una elección, tal como como ocurre dentro de un marco democrático.

Pero oh!! tremenda sorpresa el tener que ver a Jeanine perseguida y presa, tras las rejas, maltratada, aislada, sometida a mil escarnios, degradada como divorciada, privada de la compañía de sus hijos, enferma y maltrecha, sin ayuda, sin piedad ni compasión.

Triste escenario el que hoy tenemos que vivir y mi corazón está muy apenado por la amistad que siento por aquella mujer sonriente y luchadora que conocí y con la que incluso compartí vivienda por un lapso de tiempo en nuestra primera etapa de senadoras (2010- 2015).

De Jeanine conozco sus esfuerzos de superación, tuvo que luchar mucho por trasuntar las limitaciones que los pueblos abandonados legan a sus hijos y sobre todo a las mujeres. Ella estudió de casada, hizo su carrera política con mil obstáculos y su vida siempre tuvo grandes limitaciones económicas, tratando de salir adelante y de sacar adelante a sus hijos y darles educación y una vida decorosa! Eso es lo que hizo Jeanine!

Con Jeanine compartíamos además de nuestra lucha política todas estas confidencias de mujer a mujer, al punto que muchas veces y en tono de broma los senadores Bernardo Gutiérrez y Germán Antelo decían que en mi calidad de psicóloga yo la estaba ayudando a divorciarse. Ella era una mujer hecha a la antigua, con miedo a dar un paso de corte definido, así su matrimonio ya hubiera naufragado hacía mucho tiempo.

Jeanine nunca pudo dar un golpe de Estado porque fue solo una mujer en circunstancia histórica, porque asumió un rol histórico de manera respetuosa y valiente, porque Jeanine nunca tuvo otro poder que no fuera el de su valentía para salir de sus problemas, para crecer como ciudadana, como persona, como política, en un mundo lleno de vetos, discriminaciones y poderes que no vacilan en cortar la cabeza a los justos para seguir usufructuando de prebendas.

Anoche soñé con “chonta” me sonreía en medio de un campo abierto y desperté ahogada de pena por su injusta muerte! No quiero que Jeanine siga el mismo camino! No es justo!

No voy a repetir los motivos constitucionales y juridicos por los que el caso de “supuesto golpe de estado” es irrisorio y nunca existió. Esos motivos ya han sido esgrimidos y son totalmente sustentables.

Solo voy a afirmar con total convicción que Jeanine y todos los que actualmente están siendo perseguidos y sindicados de terrorismo y golpe de estado son solo víctimas de la desmesura del poder, de la arbitrariedad que no conoce límites ni leyes y menos principios.

Ya han habido demasiadas víctimas de la ambición del poder. Es hora que defendamos a estas personas! Me uno a las lágrimas de la activista de DDHH Amparo Carvajal! No debemos dejar que la cárcel se llene de inocentes. Una sociedad que permite que los inocentes sean línchalos no merece ningún tipo de respeto.

Los temas que existan para juzgar la gestión de Jeanine deben encuadrarse en el marco de la verdad histórica y de hechos reales y seguir el curso legal, en un proceso justo y garantista de derechos.

No podemos dejar que la cárcel se convierta en el método más fácil y el modus operandi que adopta el régimen para destruir opositores, he rezado y le he dicho a “CHONTA” que puede estar seguro que no hemos abandonado nuestra lucha por derechos y libertades y que no queremos mas víctimas injustas.

Ayúdenme a sostener nuestra verdad y a decir a viva voz lo que nuestro pueblo seguirá gritando frente a un poder que ahora se ha tornado voraz y persecutorio: “NO HUBO GOLPE! HUBO FRAUDE!