Jhonny Fernández solicitará reunión de coordinación con Sosa para la transición

Fuente: Unitel

Luego de que el Tribunal Departamental Electoral (TED) entregara los resultados finales de las elecciones subnacionales, Jhonny Fernández, alcalde electo de Santa Cruz, afirmó que se está haciendo llegar a la alcaldesa interina la solicitud de coordinación para que se lleve a cabo el proceso de transición.

Fernández afirmó que quieren toda la transparencia para este proceso, por lo que esperan que la alcaldesa, Angélica Sosa, les de día y hora para hacer una reunión preliminar para posteriormente trabajar en las comisiones de transición que se designará.

Aclaró que hay una ley de transición y que tienen hasta el 3 de mayo para posicionar a las autoridades departamentales, pero previo a ello, se debe hacer una transición para conocer en qué estado está el poder ejecutivo y el legislativo, además, de ver los aspectos económicos y financieros del municipio.

Fernández afirmó que aún no está definido quienes ocuparán los puestos en las diferentes secretarias, los cuales se definirán en reuniones. Jhonny se encontraba en compañía de sus cuatro concejales electos y sus suplentes.

Asimismo, se refirió a los últimos acontecimientos que se registraron en el país, donde la justicia decidió enviar a la cárcel de manera preventiva a la ex presidente, Jeanine Añez y dos de sus ex ministros, a lo que rechazó todo tipo de excesos.

“Vemos un Ministerio Público que está saltando pasos, ese exceso de poder no es bueno para la democracia, nosotros estamos en contra de ello, exigimos un debido proceso, los ciudadanos vivimos y tenemos derechos constitucionales, los cuales no tienen que ser violentados, hoy se tiene que estar atento y alerta a esto. No se pueden violar los derechos humanos y los derechos constitucionales”, declaró Fernández.