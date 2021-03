Jhonny y Gary buscarán convencer a la población con sus propuestas en el Debate Final de Así Decidimos

Fuente: Unitel

Este domingo 7 de marzo se llevarán a cabo las elecciones subnacionales y los candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández y Gary Áñez confirmaron su presencia en el Debate Final de Así Decidimos, que será la noche de este miércoles (19:00) por UNITEL.

Ambos candidatos sostuvieron, la mañana de este miércoles en La Revista, que la gente debe ser la más beneficiada del debate y la confrontación de propuestas. ​

Jhonny Fernández, de UCS, indicó que expondrá todas sus propuestas para que el ciudadano sea el ganador del ejercicio democrático. “Sabemos que tenemos un gran apoyo de nuestro pueblo. El ciudadano captó lo que queremos hacer. Van a tener un alcalde cercano a la gente y un proyecto de beneficio a todos los ciudadanos”, sostuvo.



Por su parte, Gary Áñez, de CC, sostuvo que “todos (los demás candidatos) van contra la candidatura de la gente. No hicieron política, no hicieron gestión, lo que hicieron fue corrupción. No fueron capaces de formar un aparato alternativo al MAS, se unieron, pero todo acaba el día domingo”.



Ambos candidatos coincidieron de que la población debe ser la beneficiada con este ejercicio democrático y comentaron que cerrarán su campaña este miércoles, tal y como establece el reglamento del TSE.

Además de Fernández y Áñez, en el gran debate de Así Decidimos estarán presentes los candidatos Roly Aguilera, de Demócratas, Angélica Sosa, de Santa Cruz Para Todos y Adriana Salvatierra del Movimiento Al Socialismo.