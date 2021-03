La FBF debe solucionar lío con Fabol para que torneo se inicie

Campeones

miércoles, 3 de marzo de 2021 · 05:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

A la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) se le acaba el tiempo para intentar negociar con Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) el inicio del torneo único de la División Profesional que se encuentra programado para el martes 9 de marzo.

La primera fecha del campeonato tiene contemplados los siguientes partidos: el martes 9 se deben medir Real Santa Cruz vs. Wilstermann, Nacional Potosí vs. The Strongest y Blooming con Guabirá. Al día siguiente se contemplan los juegos entre San José y Palmaflor e Independiente Petrolero con Oriente. El jueves 11 Real Tomayapo recibirá a Always Ready y Aurora hará lo propio con Royal Pari.

Los aviadores y los atigrados deben trasladarse el lunes a Santa Cruz y Potosí para sus respectivos juegos y si la solución no llega hasta el domingo, deberán cancelar sus viajes.

Día que pasa, la relación entre las partes se encuentra más distante. Fabol hizo llegar en las últimas horas una nota a la federación en la que le recuerda su posición indeclinable de no permitir el funcionamiento del Tribunal de Apelación.

“Si su persona no tenía conocimiento, le informamos que el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) es el único ente punitivo de la FBF que cumple con lo dispuesto por una circular de FIFA del 20 de diciembre de 2005. Dentro de la misma federación no puede existir un Tribunal de Apelación de las resoluciones del TRD, de acuerdo al contrato modelo vigente este tribunal debe ser el TAS”, remarcan David Paniagua y Milton Melgar en la misiva que dirigen al presidente de la federación, Fernando Costa.

La carta resalta también que las deudas con los jugadores de los distintos clubes se originan en la gestión 2019.