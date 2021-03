La foto del nuevo look de Billie Eilish rompe todos los récords en Instagram

Que una estrella del pop se cambie de look para iniciar una nueva era artística no es noticia. Desde hace décadas las estrellas de la música, sobre todo las femeninas, han seguido este juego que, además de servirles para romper con su pasado, pone de moda ropa y peinados que rápidamente son copiados en la calle. Aunque hacía tiempo que un cambio de imagen no tenía tanta repercusión como el de la cantante Billie Eilish, que ayer dejó en shock a sus seguidores revelando su nuevo color de pelo.

Mundialmente conocida por su pelo bicolor efecto raíz verde fluorescente, la joven de 19 años publicó en Instagram una foto presumiendo de rubio platino. Un color muy favorecedor para Eilish, que lejos de conformarse con este tinte, también ha cambiado ligeramente su peinado apostando por un corte shag largo con flequillo cortina de inspiración ochentera.

Y aunque para alguien que tiene un look tan icónico este tipo de cambios puede ser arriesgados, no parece que sus fans estén decepcionados. Al contrario, tanto ha gustado su nuevo aspecto que gracias a esta foto la artista ha logrado un récord inesperado: convertirse en una de las publicaciones que más likes ha recibido en Instagram en menos de 24 horas.