Las ventajas y desventajas de la bolivianización en tiempo de crisis

La moneda boliviana se mantiene intacta en el tipo de cambio en relación al dólar en los últimos 10 años. Según algunos analistas esto es positivo, pues genera confianza en empresas internacionales para invertir en el país. Sin embargo, otros consideran que no permite ganancia real para el productor boliviano. Conozca las ventajas y desventajas de la bolivianización.

Los datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dan cuenta que, en 2020, el 86 por ciento del ahorro de la población se hizo en bolivianos. El porcentaje no se mueve desde el año 2019, pero el pico máximo se dio en 2018, cuando el ahorro en moneda nacional llegó al 88 por ciento.

Esto significa que solamente un 14 por ciento de las cuentas de ahorros de la población son en dólares o euros.

Los datos del Ministerio también indican que el 99 por ciento de los créditos que otorgan las entidades financieras son en bolivianos. También es un porcentaje que no se mueve desde 2019, pero, en este caso, es el más alto de estos últimos 10 años.

“Esto demuestra la confianza que se tiene en la moneda boliviana”, dijo el ministro del área, Marcelo Montenegro, durante la rendición pública de cuentas final 2020.

Por otro lado, desde la gestión 2011, el tipo de cambio se mantiene en 6,96 bolivianos para la compra de un dólar y 6,86 para la venta, según el Banco Central de Bolivia. Esto ocurre mientras muchos países optan por devaluar su moneda en tiempos de crisis, tal como ocurrió en Argentina o Brasil.

Analistas económicos tienen posiciones encontradas al respecto.

Según el especialista en cambio de la moneda Luis Fernando García, la bolivianización tiene más desventajas que ventajas en tiempos de crisis. Los principales conflictos son para los productores bolivianos, que terminan perdiendo en lugar generar utilidades en la compra y venta de productos.

“En los primeros cinco años, se ha perdido aproximadamente un 55 por ciento de competitividad. La gente está dejando de producir y de vender y esto influyó en la actividad económica del país”, señaló el experto.

García aseguró que esto se debe a que la apreciación de la moneda en un 15 por ciento provocó que los costos de producción sean más altos que la venta de los productos. Según su lectura, a quienes más afecta es a la clase media, porque la empobrece, como también a las inversiones.

“Por ejemplo, si yo vendía una manzana a 8,06, que es un dólar; y luego para mí, un dólar es 6,96, significa que para llegar al precio de la manzana tengo que tener 1,15 de dólar”, explicó.

Agregó: “Pero el comprador de otro país me va a seguir pagando en dólares, pero yo le diré que no puedo cobrar lo mismo, porque me subieron los costos de producción, me han preciado la moneda un 15 por ciento y la inflación es del 45 por ciento. Pero el comprador no va a querer pagar otro precio”.

A esto se debe sumar el pago de la mano de obra, el incremento salarial y el doble aguinaldo. “Entonces, se vuelve insostenible la producción”, aseveró el analista.

Por lo tanto, considera que se trata de una medida que provoca pérdidas y la gente sólo llega a ganar un poco para consumirlo y no hay posibilidad de ahorro.

“Nos están llevando a una crisis, porque son modelos matemáticos imaginarios que no sirven en la realidad”, dijo el analista.

Ventajas

La postura de los analistas Alberto Bonadona y Germán Molina es diferente. Ambos coinciden en que se debe mantener la bolivianización, principalmente porque esto generaría confianza a la hora de invertir en Bolivia.

Los dos especialistas consideran que hay al menos tres ventajas en la bolivianización.

“Es una de las medidas más acertadas para impulsar la economía. Obliga a mantener estabilidad económica. Permite que los bolivianos se endeuden en la moneda en la que ganan su salario y eso es oportuno”, indicó Bonadona.

Es decir que la persona no pierde al momento de cambiar su salario de bolivianos a dólares para pagar sus deudas bancarias.

En tanto, Molina agregó que permite el señoreaje; es decir, la ganancia para el Estado por la producción de la moneda. Si la fabricación mayoritaria fuera en dólares, esta ganancia sería para Estados Unidos, indicó.

Ambos consideran que la devaluación afectaría principalmente a la gente que menos tiene y a los jubilados.

Otra ventaja es que la estabilización del tipo de cambio genera confianza para los inversionistas internacionales.

“Les permite poner precios e invertir con confianza, porque saben que no va a haber un cambio drástico que les genere pérdidas, como ocurre en otros países del continente”, aseveró Molina.

Los analistas coinciden que la tasa de inflación baja también es un escenario oportuno para mantener el tipo de cambio, puesto que el momento económico no tiene la solidez para modificar el cambio de la moneda.

“Nos estaríamos trasladando a los años 70, porque podría generarse un problema con la deuda externa y la devaluación nos podría llevar a una hiperinflación”, replicó Molina.

El Gobierno ponderó en varias oportunidades que la bolivianización es una de sus principales medidas económicas, mientras que el Banco Central de Bolivia (BCB) aseguró que no habrá una modificación al tipo de cambio porque existe la prioridad de mantener la estabilidad monetaria y cambiaria.

EL PESO ARGENTINO, EL QUE MÁS SE DEVALUÓ

La pandemia del coronavirus trajo consecuencias económicas nefastas en todos los países del mundo y en muchos casos se optó por la devaluación de la moneda local. En Latinoamérica, el peso argentino es el que más devaluó.

El dólar saltó un 40 por ciento, según la cotización mayorista, de 59,89 a 84,14 pesos. Esto representa una devaluación del peso argentino en 28,8 por ciento en 2020, también una pérdida que no encuentra comparación en el mundo, según Infobae.

¿QUÉ ES LA BOLIVIANIZACIÓN Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA?

La bolivianización es una política del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) que busca la recuperación de la confianza en el boliviano y su preferencia sobre el dólar. Para ello, se trabaja en mantener el tipo de cambio y fomentar los ahorros y préstamos en la moneda local.

Con todo ello se pretende facilitar las transacciones cotidianas y evitar las pérdidas relacionadas a la compra y venta de moneda extranjera. Es un hecho que los sueldos e ingresos de la gente son en moneda boliviana, por lo que es más sencillo pagar préstamos bancarios que estén en bolivianos, según un boletín del Banco Central de Bolivia (BCB) sobre el tema.

Para lograr que la mayoría de las transacciones se hagan en bolivianos, se colocó un costo a la transacción en moneda extranjera, el cual deben pagar quienes adquieren bienes o servicios en dólares o euros.

Asimismo, al tener el movimiento económico en bolivianos, el Estado tiene la posibilidad de controlar de manera directa la cantidad de recursos que se mueven y mantener la estabilidad de los precios.

Finalmente, “contribuye a fortalecer la economía del país frente a crisis externas y da mayor libertad al Gobierno para la aplicación de sus políticas”, señala el comunicado.