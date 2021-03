Leyes: Quien entorpezca mi retorno tendrá que responder ante la justicia

José María Leyes reapareció hoy ante los medios y aseguró que reasumió el cargo de alcalde de Cochabamba desde ayer, gracias a la resolución emitida por la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz. Advirtió que quienes se opongan o incumplan esta decisión judicial deberán responder ante la justicia.

Ayer la Sala Constitucional No. 4 de Santa Cruz dispuso en una audiencia virtual “conceder la tutela solicitada por el accionante y reestablecer sus derechos y garantías a través de las dos resoluciones mencionadas” y “por tanto resuelve conceder la tutela presentada por David Domínguez en representación de José María Leyes”.

Fuente: lostiempos.com

Con la tutela se dejan sin efecto las resoluciones municipales 8648/2020 y 8341/2019. “De la misma forma se resuelve la restitución inmediata en el cargo del ciudadano accionante, José María Leyes”, remarca el fallo.

Sin embargo, ayer desde el Concejo aseveraron que Leyes no volverá a la silla municipal y que su suspensión sigue vigente. Ratificaron a Iván Tellería como alcalde suplente temporal.

Leyes, en conferencia de prensa, celebró la sentencia y dijo que el Concejo Municipal actuó de manera ilegal al alejarlo del cargo y aseveró que la sala constitucional ha ordenado su restitución inmediata.

Dijo que la resolución judicial será un precedente para que “nadie más se anime a violar el voto del pueblo, esta resolución garantiza la estabilidad municipal”.

Al respecto, Leyes aseveró que “he escuchado declaraciones de Tellería y de un secretario, me sorprende, pero que una autoridad judicial les anula sus resoluciones y ellos ni siquiera se sonrojan, ni siquiera quieren decir perdón Cochabamba y salen a los medios a decir que hay otra resolución que no nos han anulado, no entiendo la desesperación de los concejales por tener sus manos en la Alcaldía”.

Aseguró que en el transcurso del día se va a apersonar al despacho.