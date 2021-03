Los clubes bolivianos se armaron con todo

Los ascendidos Real Tomayapo e Independiente Petrolero se reforzaron más, el tarijeño con 19 futbolistas y el capitalino con 17.

Fuente: La Razón

El mercado de fichajes de los 16 clubes del fútbol boliviano se movió con intensidad estos meses. Los ascendidos Real Tomayapo e Independiente Petrolero se reforzaron más, el tarijeño con 19 futbolistas y el capitalino con 17. Bolívar y Always no se quedaron atrás; y otros como The Strongest y Guabirá mantuvieron sus bases.

San José es la otra cara de la medalla, en crisis total y castigado de no contratar jugadores, no sumó a nadie. El ‘fichaje’ del año fue el de Juan Carlos Arce que dejó la Academia para firmar por el campeón nacional tras nueve años en el cuadro celeste.

Otro refuerzo resonante fue el uruguayo William Ferreira a Tomayapo. Entre los que llegan al balompié boliviano destacan el colombiano Dayro Moreno, afamado delantero que desembarcó en Oriente Petrolero, y el atacante albanés de Bolívar, Armando Sadiku.

Edarlin Reyes, de República Dominicana; y Rubilio Castillo, de Honduras; ficharon por Real Santa Cruz y Royal Pari respectivamente. Bolívar generó repercusión al alejar a más de una docena de futbolistas, incorporar a 15 nuevos, entre ellos a siete Sub-23 destacados.

El otro grande paceño, The Strongest, no apostó por nombres rimbombantes, su fichaje más destacado es David Mateos, de Real Madrid.

En los banquillos también hubo novedades. El chileno Sebastián Núñez llegó a Always, Mauricio Soria regresó a Wilstermann, Julio Baldivieso a Palmaflor, Eduardo Villegas a Blooming, Cristian Díaz a Royal Pari, Álvaro Peña a Nacional, Thiago Leitao a San José y Néstor Clausen a Real Santa Cruz. El que debutará es el español Carlos Fonseca en Real Potosí.

BOLÍVAR

GUARDAMETAS: Rubén Cordano, Róger Coronado

DEFENSORES: Juan José Orellana, Harry Céspedes, Felipe Carvalho (URU), Alberto Guitián (ESP)

MEDIOCAMPISTAS: Leonel Justiniano, Álex Granell (ESP), Álvaro Rey (ESP), John García, Kevin Salvatierra

ATACANTES: Bruno Miranda, Armando Sadiku (ALB), Leonardo Ramos (ARG), César Menacho

THE STRONGEST

GUARDAMETAS: Guillermo Viscarra, Jesús Careaga,

DEFENSORES: Jesús Sagredo, David Mateos (ESP)

MEDIOCAMPISTAS: Daniel Mancilla, Richet Gómez, Jaime Arrascaita, Matheo Zöch

ATACANTES: Francisco Pastor (ESP), Rafinha (BRA)

ALWAYS READY

DEFENSORES: Jorge Enrique Flores, Harold Cummings (PAN), Santiago Arce

MEDIOCAMPISTAS: Cristhian Machado, Robert Hernández (VEN), Juan Carlos Arce, Junior Viçosa (BRA)

ATACANTES: Vander Vieira (BRA), John Mosquera (COL), Carmelo Algarañaz, Franklin Mascote (BRA)

GUABIRÁ

DEFENSOR: Alan Mercado

MEDIOCAMPISTA: Federico Domínguez (ARG)

ATACANTES: Willan Álvarez, Kevin Mina (ECU) Delantero

REAL SANTA CRUZ

GUARDAMETAS: Sebastián Angulo (COL), Carlos Franco (ARG)

DEFENSORES: Edarlyn Reyes (DOM), David Andersen (ARG), David Checa, Alan Loras, Ricardo Suárez

MEDIOCAMPISTAS: Juan Camilo Vela (COL), Jhasmani Campos, Daniel Saravia, Miguel Ríos

ATACANTES: Marcelo Argüello (ARG), Dimar Ortega, Carlos Saucedo

ROYAL PARI

DEFENSORES: Widen Saucedo, Jair Torrico, Ismael Benegas (PAR)

MEDIOCAMPISTAS: Didí Torrico, Carlos Antonio Melgar, Esteban Orfano (ARG), Joel Amoroso (ARG)

ATACANTES: Jefferson Tavares (BRA), Rubilio Castillo (HON)

WILSTERMANN

GUARDAMETAS: Lucas Galarza (PAR-BOL), Rodrigo Banegas

DEFENSORES: Maximiliano Ortiz, Coímbra, Santiago Echeverría (ARG)

MEDIOCAMPISTAS: Carlos Áñez, José Vargas, Adriel Fernández, Damián Lizio (ARG-BOL), Patricio Rodríguez, Rodrigo Morales,

ATACANTES: Rodrigo Vargas Castillo

AURORA

GUARDAMETA: Germán Montoya (ARG)

DEFENSOR: Edward Zenteno

MEDIOCAMPISTAS: Roly Sejas, Iván Huayhuata, Brian Sarmiento (ARG), Leandro Maygua

ATACANTES: Elías Alderete (ARG), Alexis Ramos (ARG)

PALMAFLOR

GUARDAMETA: Gustavo Salvatierra

DEFENSORES: Iván Vidaurre, John Mena, Jorge Toco, Gustavo Olguín

MEDIOCAMPISTAS: Marcos Andia, Pedro Azogue, Luis Serrano, Franz Gonzales, Edwin Rivera, Maximiliano Gómez (ARG), Moisés Calero

ATACANTES: Freddy Abastoflor, Vladimir Castellón, Jaime Santos (ESP), Ricardo Noir (ARG), Oswaldo Blanco (COL)

ORIENTE PETROLERO

GUARDAMETA: Wilson Quiñónez (PAR)

DEFENSORES: Juan Pablo Aponte, Francisco Rodríguez

MEDIOCAMPISTAS: Elkin Blanco (COL), Gualberto Mojica, Henry Vaca

ATACANTE: Dayro Moreno (COL)

BLOOMING

GUARDAMETA: Marco Vaca

DEFENSORES: Óscar Baldomar, Óscar Ribera, Santos Navarro, Lucas Revuelta, Pedro Franco (COL)

MEDIOCAMPISTAS: Carlos Ribera, Gervasio Núñez (ARG)

ATACANTES: Hugo Rojas, Ricardo Pedriel, Juan Anangonó (ECU)

SAN JOSÉ

Sin refuerzos debido a una sanción de la FIFA que le impide contratar, la única incorporación que hizo es el entrenador brasileño Thiago Leitao

NACIONAL POTOSÍ

GUARDAMETA: Roberto Rivas

DEFENSORES: Óscar Vaca, Luis Torrico, Mario Cuéllar

MEDIOCAMPISTA: Miguel Padilla

ATACANTES: Harold Reina (COL), Rodrigo Vargas Touchard

REAL POTOSÍ

GUARDAMETA: Carlos López (MEX), Carlos Villa, Israel Peña

DEFENSORES: Joel Fernández, Dico Roca, Luis Copete (COL-NIC), Luis Trujillo (MEX)

MEDIOCAMPISTAS: Jorge Lovera, José María Méndez, Luis Díez Ocerín (MEX), Limberg Gutiérrez

ATACANTES: José Carlos Muñoz, Leiner Escalante (COL), Christian Bekamenga Bekamengo Aymard (CAM)

INDEPENDIENTE PETROLERO

GUARDAMETAS: Álex Arancibia, Elder Araúz

DEFENSORES: Denilson Valda, Brian Hinojosa, Gonzalo Moruco, Yesit Martínez, Francisco Silva (PAR), David Díaz (URU)

MEDIOCAMPISTAS: Alejandro Bejarano, Gustavo Cristaldo (PAR), Nilo Chávez, Marcelo Gomes (BRA-BOL)

ATACANTES: Martín Prost: Miguel Suárez, Luis Alí, José Correa (COL), Cristhian Lasso (COL)

REAL TOMAYAPO

GUARDAMETAS: Luis Cárdenas, Diego Zamora

DEFENSORES: Leonel López, Jesús Flores, Jaime Villamil, Luis Maldonado (URU), Juan Camilo Ríos (COL), Merardo Robles (PAR)

MEDIOCAMPISTAS: Gerardo Castellón, Luis Vargas, Nilton Ferreira (BRA), Pablo Lima, Wálter Veizaga, Primo Romero, Imanol Cárdenas, Willian Garay

ATACANTES: Willam Ferreira (URU), Eber Vera (PAR), Kevin Morales