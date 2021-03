Los memes sobre la serie ‘The Crown’ llenan Twitter tras la reveladora entrevista del príncipe Enrique y Meghan Markle

La conversación, durante la cual se abordaron temas como el sexo del segundo bebé de la pareja o cómo trató la prensa a Markle, salió a la luz el domingo.

Fuente: Actualidad RT El príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle concedieron el domingo una reveladora entrevista a Oprah Winfrey, durante la cual abordaron varios temas, desde su boda y el sexo de su segundo bebé hasta el trato que recibió Meghan por parte de la prensa y los pensamientos suicidas que enfrentó la duquesa de Sussex.



La sincera conversación no pasó desapercibida en Twitter y la etiqueta #OprahMeghanHarry y sus derivados se han vuelto tendencia, mientras que los usuarios llenaron la Red con memes y bromas, la mayoría haciendo referencia a la exitosa serie de Netflix ‘The Crown’, que trata del reinado de Isabel II y de la familia real británica.

Los guionistas de The Crown viendo todo lo que hay que escribir. pic.twitter.com/XwOVIbCaM9 — lamascarada (@lamascarada) March 8, 2021

Los de the crown festejando sus premios vs. la familia real cayéndose a pedazos pic.twitter.com/zxKjcsfiNp — Dani (@sunflowevol6) March 8, 2021

Los guionistas de The Crown escuchando la entrevista de Oprah con Meghan y Harry. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/ud3QVfFqkG — 🪐 (@AnyersonAGonza1) March 8, 2021

Netflix executives knowing The Crown is getting that free promo #HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/TbuBFgHiui — RJ (@Dumbledore_BB) March 8, 2021

Los guionistas de The Crown preparando cinco temporadas más con todas las declaraciones de Meghan y Harry. pic.twitter.com/wyY0guQuOW — mel (@mlnxbrr) March 8, 2021

«Netflix viendo esta entrevista y tomando notas para la décima temporada de ‘The Crown'», señaló una internauta.

netflix watching this interview taking notes for season 10 of The Crown

#HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/Zv5mlDvCb9 — ⋆meg⋆ (@mfay_m) March 8, 2021

Los guionistas de The Crown mañana cuando empiecen a revisar todo el contenido nuevo que tendrán gracias a las declaraciones de Harry y Meghan#HarryandMeghanonOprah #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/QbbvvuR7tt — Sam (@JustSamBe) March 8, 2021

Los guionistas de The Crown viendo todo el escándalo de Meghan y Harry contra Kate bb Middleton y toda la Royal Family y Diana:#OprahMeghanHarry pic.twitter.com/C78YphccPS — 🪐 (@AnyersonAGonza1) March 8, 2021

«Los productores de ‘The Crown’ ahora mismo», dijo un tuitero.

The writers of The Crown watching the interview like:

#OprahMeghanHarry pic.twitter.com/LCdSNvCFwJ — Aoife💃🏽💃🏽 (@aoifeslattsx) March 8, 2021

Yo, en las próximas temporadas de The Crown cuando pasen el capítulo de la entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry con Oprah pic.twitter.com/lXyd8CNuXN — Liz🇲🇽 (@Liz_MarCT) March 8, 2021

Los guionistas de The Crown ahora mismo #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/o7gWuUMELi — agua con misterio (@westenrita) March 8, 2021

Por otra parte, algunos usuarios no creyeron a Markle cuando dijo que antes de la boda no había buscado al príncipe Enrique en Google y bromearon al respecto.

meghan: i didn’t google my future husband pic.twitter.com/VwydgH5IBz — Taylor Trudon (@taylortrudon) March 8, 2021

Otras partes de la entrevista tampoco pasaron desapercibidas para los usuarios.

«El equipo de relaciones públicas de la familia real en este momento«, subrayó una internauta.

The royal family PR team right now#HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/3N8gBOtqmK — Agirlhasnoname (@Rheamada1) March 8, 2021

«Enrique, Meghan y el arzobispo de Canterbury en su boda secreta«, escribió un tuitero.

Harry, Meghan, and the archbishop of canterbury at their secret wedding #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/K0neLIgG5p — angeline rodriguez (@gelrdrgz) March 8, 2021

«Oprah: ¿Hiciste llorar a Kate? Meghan: Ocurrió lo contrario», declaró otro.

“Did you make Kate cry?” – Oprah “The opposite happened” – Meghan#OprahMeghanHarry pic.twitter.com/cDClAP1R32 — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) March 8, 2021

«Ohhhhh así que Kate hizo llorar a Meghan», reaccionó otra.

Ohhhhh so KATE MADE Meghan cry 👀☕️ #HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/AGj4HfNWmZ — Mihrimah BLACK LIVES MATTER | (@Mihrimah_FS) March 8, 2021

«Esperando el episodio de ‘The Crown’ titulado ‘La conversación sobre el tono de piel’«, escribió un internauta en referencia a las declaraciones de Markle de que a la familia real le preocupaba cuán oscura sería la piel de su hijo.

Waiting for that The Crown episode titled “The Skin Tone Conversation” #MeghanandHarryonOprah pic.twitter.com/N2cbOVgd3d — Misael Soriano (@misaelsoriano) March 8, 2021

«Que la reina fuera la persona más amable hacia Meghan fue un giro que nunca vi venir», notó una tuitera.

the queen being the nicest person to Meghan was a twist I never saw coming #HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/nfqPLJJGLW — alex (@enctrI) March 8, 2021

«En conclusión, la monarquía británica es incluso peor de lo que se retrata en ‘The Crown’«, dijo otro.

In conclusion, the British monarchy is even worse than they’re portrayed in The Crown. #HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/Nc4HSB3dSB — Noah (@NoahAbz) March 8, 2021