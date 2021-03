Loza: Si la investigación de vuelos en Chimoré tiene que llegar al ministro Montaño, llegará

Fuente: lostiempos.com

El senador Leonardo Loza (MAS), miembro de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, afirmó este martes que la denuncia de vuelos irregulares desde el aeropuerto de Chimoré debe investigarse y no quedarse en la destitución del Jefe de Aasana. “Si la investigación tiene que llegar a nuestro ministro (de Obras Públicas, Edgar Montaño), llegará”, afirmó.

El fin de semana se informó que desde el aeropuerto de Chimoré se autorizaron más de 30 de vuelos irregulares, en los que ni siquiera hubo el control de agentes antidrogas a las aeronaves y tampoco se contaba con carros bomberos para sofocar un eventual incendio.

Por este caso, Montaño destituyó ayer lunes al director ejecutivo de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Navegación Aérea (Aasana), Ronny Balderrama, por la “irregular reapertura” del aeropuerto de Chimoré, en el trópico de Cochabamba, que no reunía las condiciones. Además, anunció el inicio de un proceso penal en contra de la exautoridad por poner en riesgo la seguridad de las personas que usaron esta terminal aérea.

No obstante, Balderrama denunció horas antes de su destitución que Montaño autorizó la reactivación del aeropuerto de Chimoré, “no específicamente la cantidad de vuelos, pero sí nosotros le hemos comunicado en un plan de trabajo al Ministro que esta reactivación estaba en curso”.

“Nosotros vamos a pedir información con mayor detalle porque han incumplido normas, leyes y procedimientos. Considero que no termina sólo en la destitución del servidor público… Debe haber un cruce de informes, supuestamente tenía conocimiento el Ministerio de Obras Públicas y el otro dice que no estaba en su conocimiento, entonces eso tiene que investigarse”, declaró Loza.

El senador oficialista lamentó que en el gobierno de Jeanine Añez se haya cerrado el aeropuerto de Chimoré, por falta de recursos. Indicó que, en su perspectiva, esta terminal aérea debe reabrirse, pero en estricto apego a las normas.

“Todo funciona en cadena, todo debería funcionar en nuestro país en base a la coordinación, esto nos demuestra que algunos están actuando de manera arbitraria, sin siquiera informar a su MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva), eso no salva de responsabilidad a ninguna autoridad, si la investigación tiene que llegar a nuestro ministro llegará, pero en su debido tiempo, y tampoco podemos adelantar algunos temas”, acotó Loza.

El senador del MAS, dirigente de los cocaleros del trópico de Cochabamba, sostuvo que no está seguro de que se abra un proceso penal por este caso, aunque advirtió que el Senado será parte de “cualquier investigación”. “Somos dirigentes de esa federación (de cocaleros del sector) y no vamos a dejar pasar desapercibido esa situación. Ya se sancionó con la destitución, pero recalco no puede quedar sólo en esa parte, tiene que esclarecerse con mayor profundidad este tema”, advirtió.