Manfred descarta nombrar a un sustituto y espera que el TSE no se deje presionar

Fuente: El Deber Jesus Reynaldo Alanoca Paco

Se muestra seguro. Manfred Reyes Villa, candidato a la Alcaldía de Cercado por la agrupación ‘Súmate’ confía en que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dará curso a su recurso extraordinario de revisión y anulará su inhabilitación de cara a los comicios del domingo.

En entrevista este lunes con el programa ‘Influyentes’, de EL DEBER Radio (103.3 FM), el postulante descartó que pueda nombrar a un sustituto, en caso de que se ratifique la decisión que lo dejó fuera de la contienda, anticipando que de todas formas su fuerza política tendrá la mayoría dentro del Concejo Municipal.

“Quieren obligarme a que ponga un sustituto, no me van a utilizar para eso, no voy a poner a nadie, no serviré de instrumento para no respetar la voluntad del pueblo cochabambino, si me sacan, lamentablemente así quedará, las elecciones se ganan en la cancha, no en la mesa”, dijo.

Aseguró que el sábado presentaron ante el ente electoral todos los descargos que demuestran que cumplió con la deuda de 2.3 millones de bolivianos por la compra de seis vehículos cuando era prefecto, razón por la que confía que el TSE no se dejará “presionar”.

La entrevista:

“No hay por dónde puedan ir, a menos que hagan una acción política, no creo que el TSE se deje presionar a estas alturas, no sé por qué le tienen miedo a Manfred (…) Creo que el TSE valorará todas las pruebas, nuestro recurso extraordinario, y otros documentos que demuestran que hemos cumplido con todo lo que nos han pedido”, acotó.

La Ley de Régimen Electoral contempla que pueda revertirse la inhabilitación del candidato, estableciendo un plazo de hasta 15 días para analizar la acción presentada por ‘Súmate’, aunque se espera que hasta mediados de semana se conozca una decisión.

“Yo reclamaré junto con el pueblo, no puedo quedarme echado, han tratado de presionar por todos los medios, con tanta recarga procesal sacaron en una semana lo que no han podido sacar en años, en Carnaval, en cuatro días, yo no podía creer, teniendo tanta carga procesal sacaron por la presión”, manifestó el exprefecto.