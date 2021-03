Manfred envía carta para agilizar posesión, quiere cerrar K’ara K’ara en 6 meses y reducir secretarías

En el programa Buena Noche, de OPINIÓN, agregó: «Les interesa tenerlo abierto (a los pobladores del botadero) para exigirle a la Alcaldía obras. Es una situación de chantaje peligrosa. Tenemos varias alternativas para solucionarlo inmediatamente. Hemos estado trabajando con gente técnica. Ese va ser uno de los primeros temas», garantizó, advirtiendo, así, que esa será su estrategia para evitar lidiar, a corto o mediano plazo, con posibles bloqueos en el sector.

Insistió, además, en que su posesión se concrete lo antes posible. De hecho, comentó que enviará una misiva dirigida al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que este «reflexione» y considere adelantar la fecha de asunción (está pactado para 3 de mayo) en el caso de las autoridades municipales que no irán a segunda vuelta. «Estoy mandando una carta al TSE. Vamos a ver qué dice, si se puede lograr una flexibilidad en esto».

Se mostró sorprendido con los últimos hechos acontecidos al interior de la Alcaldía, luego de que José María Leyes retornara a sus funciones e Iván Tellería, quien lo reemplazaba temporalmente, volviera al Concejo. Esto, según Manfred, perjudicó la coordinación con el equipo de transición que tenía contacto con él.

«Teníamos las primeras reuniones hoy, para avanzar. No hay por dónde perderse por los resultados. Nos enteramos que fueron retirados (con los que estaba coordinando). Me preocupa que los que vienen no conozcan la realidad actual de la Alcaldía ¿Cómo puede haber una transición responsable y seria que muestre cifras, estados de pagos, etcétera? Veo que es un caos. No entiendo por qué, con qué motivo vuelve la gente del pasado. Era que los dejen terminar a estos señores… será cuestión de 30 o 40 días. No sé en qué condiciones recibiremos la Alcaldía. Me preocupa entrar a una institución totalmente desordenada, pero no le tenemos miedo a lo que vaya a pasar».

Otra de las medidas que anticipó, ya poniéndose la piel de «alcalde electo», ha sido la reducción de las secretarías municipales, pues entiende que estas ocasionan mayor trámite. «Me parece demasiada burocracia la cantidad de secretarías y direcciones».

En lo que respecta al sector sanitario, garantizó que equipará 10 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en el Hospital del Norte y otras 10, en el del Sur.