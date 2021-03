Más de lo mismo

Por enésima vez en estos últimos quince años, y con la misma pertinacia de un Hámster, los bolivianos hemos concurrido a las urnas para elegir a Gobernadores de los nueve departamentos de Bolivia, así como a Alcaldes de los 336 municipios que conforman el Estado Plurinacional de Bolivia.

En realidad, la práctica no sería tan tediosa si no se repetirían los mismos slogans, peroratas y soflamas que utilizan los candidatos, que en cada proceso eleccionario se multiplican como conejos, aún a sabiendas que los sondeos de opinión no les adjudican ni el 0% de la preferencia ciudadana, de lo que se infiere que su objetivo está cumplido, al sólo ver su fotografía en la plancha electoral.

Ahora bien, lo notable de esta última consulta, a nivel nacional, fue la presencia del MAS, como el único partido o instrumento político (como gustan llamarse) y la ausencia casi total de los partidos políticos que otrora amenizaban estos torneos, como: el MNR, FSB, MIR, Democracia Cristiana, Social Democracia etc., hecho que confirma la prolijidad del régimen cocalero, en sus 14 años de seudo dictadura, para urdir la desaparición de dichas siglas.

En remplazo a esas tradicionales tiendas políticas han surgido personajes, que podrían ser considerados nuevos líderes como: Manfred Reyes Villa, Eva Copa, Iván Arias, Jhonny Fernández, Fernando Camacho, Gary Añez, entre otros, para constituir una propuesta remozada, frente al populismo socialista importado, que mata de hambre hace sesenta años a los cubanos, otro tanto a venezolanos y nicaragüenses, clavó sus garras en la Argentina, y hoy pretende renacer desde el Brasil, liberando a Lula de cargos, y creando focos de insurrección en Paraguay, Chile, Ecuador y Colombia.

Como para una tercera ola de la peste china, con menor letalidad, pero no con poco poder de contagio, debemos prevenir la tercera ola del Socialismo del Siglo 21, que ya se hizo presente con la famosa chompita a rayas, después de sufrir una vergonzosa derrota en El Alto empero, antes de volver a su suntuosa villa de Buenos Aires, el cocalero tuvo tiempo de instruir a sus zalameros funcionarios en las Naciones Unidas que voten a favor del Golpe de Estado en Birmania, al igual que Rusia, China, Venezuela y otros, avalando la criminal mortandad que el ejército de ese país asiático esta causando en su ciudadanía.

En homenaje al Día de la Mujer, felicitamos a Dña. Eva Copa, que no pudo escoger mejor regalo para sus congéneres, que su rotunda victoria a la Alcaldía de El Alto. De la misma manera, a Dña. Daniela Cajías, que hizo historia este último sábado al ser la primera mujer que ganó el Premio Goya, a la mejor Dirección de Fotografía, en la entrega de esa presea a cargo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España.

Ambos acontecimientos nos dejan vislumbrar una nueva, República de Bolivia con la fortaleza moral y espiritual de sus hijos y el destierro definitivo de aquellos sátrapas que la quieren hundir en la ignominia y el escarnio, patrocinando golpes y fraudes y logrando siempre más de lo mismo.