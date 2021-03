Médicos de Chuquisaca denuncian que son discriminados por políticos

Fuente: El Alteño

Los médicos del sector público del departamento de Chuquisaca, denunciaron que asambleístas de partido en función de Gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS), enviaron una carta al Ministerio de Salud donde piden no inmunizar a los médicos que acatan el paro.

“No le encontramos pies ni cabeza, al pedio de esos senadores del MAS que no quieren que nosotros seamos vacunados, el derecho a las protestas está en la Constitución Política del Estado (CPE), tarde o temprano todos vamos a tener que todos ser inmunizados”, afirmó el presidente del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) de Chuquisaca, Carlos Stumvoll.

Aunque no dio nombres, el dirigente médico denunció “discriminación” por parte de algunos parlamentarios del MAS, debido a que el sector realiza un paro de actividades en el país, en contra de algunos artículos de la Ley de Emergencia Sanitaria.

“Lamentablemente, los parlamentarios del MAS nos están discriminando y nos marginan, el Gobierno no quiere que seamos parte de la solución. Nos discriminan incluso en el diálogo, no nos convocan, nos dejan de lado, ahora no quieren que seamos vacunados”, lamentó el dirigente.

CRÍTICAS DE ARCE

En respuesta, el presidente Luis Arce Catacora, afirmó que el pueblo necesita médicos comprometidos con el pueblo, no con sus bolsillos e intereses personales, y les exhortó a que sumen a la vacunación masiva contra el Covid-19.

“Exhortamos a los médicos que insistentemente quieren entrar en movilizaciones absolutamente políticas (…) El pueblo necesita médicos comprometidos con su pueblo, no médicos comprometidos con su bolsillo y sus intereses personales”, dijo, en el acto de inicio de vacunación masiva contra el Covid-19, en La Paz.

En ese contexto, Arce repudió la medida de presión ejercida por los galenos afiliados al Conasa y consideró que es una movilización “absolutamente política” porque los argumentos que plantearon para oponerse a la ley han sido absolutamente superados “en la práctica y en los hechos”. PROTESTA

El portavoz del Consejo Nacional de Salud (Conasa), Cleto Cáceres, confirmó el compromiso pleno de todo el sector salud para priorizar la atención a la población durante la campaña de vacunación masiva contra el Covid-19; no obstante, ratificó que el sector realizará un paro de actividades por 15 días más.

El sector convocó a una marcha masiva a nivel nacional de todo el sistema de salud, a realizarse el martes 2 de marzo y denunció que Gobierno es “soberbio”, porque aún no los convoca al diálogo para derogar la ley sanitaria.

“Realizaremos una participación activa en el plan de vacunación hasta agotar las vacunas ofrecidas por el Gobierno”, afirmó Cáceres.