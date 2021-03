Meghan Markle presentó una queja formal a la emisora en la que el periodista Piers Morgan cuestionó su salud mental

La duquesa de Sussex se sintió atacada luego de que el presentador de “Good Morning Britain”, que luego renunció, puso en duda la veracidad de sus declaraciones en la entrevista con Oprah Winfrey

Meghan Markle presentó este miércoles una queja formal contra la emisora británica ITV en relación con los comentarios de Piers Morgan sobre su salud mental, según informó la cadena estadounidense CNN.

El lunes, Morgan protagonizó una polémica en el programa que conducía Good Morning Britain, al que luego renunció, al afirmar que no creía en las declaraciones que la duquesa de Sussex realizó contra la Corona británica en una entrevista con Oprah Winfrey. Tras ser criticado por sus comentarios, el periodista abandonó abruptamente el programa. “Ok, he terminado con esto”, dijo mientras se encaminaba a la puerta.

La emisora ITV informó luego que Morgan dejaría el programa que presentaba después de que arrojara dudas sobre si Meghan tenía pensamientos suicidas, una de las grandes revelaciones de su entrevista con Oprah.

“Tras las conversaciones con ITV, Piers Morgan ha decidido que ahora es el momento de dejar Good Morning Britain”, comunicó la empresa el martes. “ITV ha aceptado esta decisión y no tiene nada más que añadir”, añadió.

El regulador de medios del Reino Unido, Ofcom, reveló que recibió más de 41.000 quejas sobre la edición del lunes de Good Morning Britain y que inició una investigación por “reglas de daños y perjuicios”.

Este miércoles, Morgan habló con los medios este miércoles en la puerta de su casa tras presentar su renuncia Good Morning Britain y volvió a atacar a Markle: “No creo casi nada de lo que sale de su boca. El daño que le ha hecho a la monarquía británica y a la reina es enorme y francamente despreciable”.

“Creo en la libertad de expresión, creo en el derecho a tener una opinión. Si la gente quiere creerle a Meghan Markle, tiene todo el derecho a hacerlo”, expresó Morgan. Sin embargo, dejó en claro que él no le cree en absoluto a la esposa del príncipe Harry y aseguró que con sus declaraciones ha hecho un daño muy grande “en un momento en que el príncipe Felipe está en el hospital”.

El periodista afirmó que se hará cargo de sus declaraciones y que si tiene que renunciar “por expresar una opinión sincera sobre Meghan Markle y esa diatriba de letrina que salió en esa entrevista, que así sea”.

Morgan también se manifestó al respecto en su cuenta de Twitter con una frase del ex primer ministro británico Winston Churchill hablando acerca de la libertad de expresión. “El lunes dije que no le creía a Meghan Markle en su entrevista con Oprah. He tenido tiempo de reflexionar sobre esta opinión y todavía no lo hago. Si lo hizo, está bien. La libertad de expresión es una colina por la que estaría feliz de dar la vida. Gracias por todo el amor y el odio. Me voy a dedicar más tiempo a mis opiniones”, escribió el presentador.

«La idea de algunas personas sobre la libertad de expresión es que son libres de decir lo que quieran, pero si alguien responde algo, es un ultraje», fue la frase de Churchill que utilizó Morgan para defenderse.

Sussana Reid, compañera de Morgan durante más cinco años en Good Morning Britain, se refirió a la renuncia de su colega y aseguró que a partir de ahora será un programa “muy distinto”, al tiempo que añadió que él ha sido una “voz para muchos de ustedes” (en referencia a los telespectadores) a través del Brexit y la pandemia de coronavirus.

“Sin duda, es un locutor abierto, desafiante, obstinado y disruptivo. Tiene muchos críticos y muchos fans. Sabrán que no estaba de acuerdo con él sobre la entrevista de Meghan. Él mismo aclaró ayer sus comentarios sobre la salud mental de ella en el programa. Hay muchas voces en Good Morning Britain y todo el mundo tiene su opinión. Pero ahora Piers ha decidido dejar el programa. Algunos de ustedes pueden animar y otros pueden abuchear”, continuó Reid.