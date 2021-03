Mi amigo, el cuasi candidato

Saucedo, tengo un amigo que no pudo inscribirse como candidato para alcalde de Santa Cruz en las próximas elecciones. No pudo porque no le alcanzaba la plata, no tenía partido político y le habían iniciado un juicio por ser ‘políticamente incorrecto’. (Le dijo cunumi a un llocalla y se armó la podrida).

Es un tipo entre los 36 y 42 años. Espaldudo. Las manos se notan cansadas de trabajar, y lleva una cicatriz en la cara producida por un cuchillo desde esa vez que lo asaltaron pa’ robarle el celular. Tiene dos hijos y su mujer perdió el trabajo gracias a la peste. Sonríe fácilmente, te mira a los ojos y dice que lo crio su abuela.

Cualquiera es candidato en este pueblo, comenzó su explicación cuando le dije que le faltaba un tornillo.

Y continúo. Es un derecho ciudadano tirarse a la ‘pirañera’ (pozo lleno de pirañas) que es la política aquí y en el resto del mundo. Los candidatos y la prensa interesada te muerden hasta que te sale una gota de sangre y entre todos te dejan los huesos limpios.

Once o doce, no estoy seguro cuántos, son los postulantes en Santa Cruz de la Sierra.

Es un abanico de candidatos algo interesante, sui generis; y varios son dignos de observación frenopática. Por si no te han dicho, la frenopatía es una rama de la psiquiatría y la medicina que abarca los padecimientos mentales incluidos el delirio, trastorno y alucinaciones del paciente.

Te doy algunos nombres de los que van punteando en las encuestas y vos metelos en la categoría que te parezca:

Angélica Sosa: Alcaldesa interina, expresidenta del Concejo Municipal, y como dicen sus vallas publicitarias: ‘aprendió del mejor’. ¿Aprendería todo?

Roly Aguilera Gasser: Trabajó 14 años en la Gobernación de Santa Cruz.

Rosario Schamisseddine: Actual Concejala. De vez en cuando el fuego le complica un poco la vida. (No tiene nada que ver con el incendio de la Chiquitania).

José Gary Añez: Radialista que además aparece en redes sociales como Facebook, Youtube. El jefe del partido que representa, Carlos Mesa, cuando fungía de periodista, comentarista y analista tenía la solución a todos los problemas del país. Llegó a la presidencia de la República y archivó sus soluciones.

Adriana Salvatierra: Bicho raro. Si no sale escapando de la ‘pitita’ en 2019 terminaba de presidenta del país y salvaba a todos sus jefes. Trajina por la política como un peón en un tablero de ajedrez, un pasito al frente nada MAS. Siempre dependiendo de lo que hagan alfiles, caballos, las torres, el rey y ¿la reina?

Jhonny Fernández: Exalcalde. Es una confirmación del viejo dicho: ‘no solo de palabras vive el hombre, aunque tenga que tragárselas’.

Hace un montón de años un señor negro de apellido King allá en la Gringolandia, le dijo al mundo entero que ‘tenía un sueño’. Este señor luchaba por el derecho que tienen los negros y todos los habitantes de un país. Le costó la vida su pelea, pero no fue en vano. Muchas cosas mejoraron, aunque falta todavía.

Soy un convencido que todos los cambas, los cruceños también tenemos un sueño.

Venimos de un pasado penoso, vivimos en un presente podrido, y lo que se nos viene es un futuro feíto. ¿Gracias a quién? A la mayoría de los políticos que nos vienen gobernando desde hace 460 años.

El pasado penoso ya está, hay que enterrarlo. Si no lo hacemos vamos a vivir inciertos, perdidos y deprimidos. Seguro me vas a decir quién no conoce su historia está condenado a repetirla. Eso es engaño político en su máxima expresión, pura demagogia. La gran mayoría de los cruceños conocemos nuestra historia muy bien. Algunos, hace poco, la han sufrido personalmente, y los demás la hemos penado a través de nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Y, que te parece, seguimos haciendo las mismas huevadas.

El presente podrido se debe acabar el día de las elecciones. El voto ciudadano sirve pa’ elegir y también pa’ rechazar.

La mayoría de los candidatos actuales en Santa Cruz parecieran haber consumido exceso de esteroides anabólicos, y están sufriendo algunos de los efectos psiquiátricos: Furia, Agresión, Manías, Delirios

Se ponen furiosos si alguien les reclama, contradice, o los critica.

Entre ellos se agreden como perros callejeros. Esos que de lejos se muestran los dientes y de cerca se huelen el culo.

Ellos y/o sus asesores son experimentados zorros, lleningos de mañas.

¿Delirantes? Mamita de Cotoca que son delirantes. Ofrecen a la población trenes urbanos, monorrieles, WI-FI, parques con playas artificiales, bonos económicos de todo tipo y color, la ciclo vía más grande del continente, mega obras, y escuché que uno de los candidatos daría la estocada final a sus rivales ofreciendo visitas financiadas a la Luna. Sus asesores lo obligaron a cambiar de idea cuando se enteraron que la Luna es un motel en la avenida Grigotá. Dicen que quedó triste.

Los candidatos bombardean a los votantes con frases acomodadas, eslóganes mentirosos, y promesas que no se van a cumplir. Los electores aguantan una vez, dos veces y hasta tres; pero tarde o temprano los mandan a la mierda.

¿Por qué actúa así la mayoría de los políticos? Le pregunté.

Contestó sin titubear, porque están convencidos que la mayoría de los ciudadanos son imbéciles. Arengan a los paisanos pa’ ganar las elecciones, nada más. Ese es el primer maltrato que recibe el vecino de parte de los candidatos.

La gente necesita básicamente, comida, agua y un lugar donde vivir, explicó. También tiene derecho a la educación, al respeto, seguridad, libertad.

Con esto termino, me dijo:

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski en su primer discurso le pidió a su pueblo: “No cuelguen mi foto en sus oficinas. No soy un ídolo ni un ícono. Cuelguen las fotos de sus hijos, y mírenlas antes de tomar una decisión”.

Mi amigo, el cuasi candidato se levantó de su silla y se fue. Tengo que ir a trabajar fueron sus últimas palabras…