«Mi primer amor, mi princesa…», el mensaje de Luis Fernando Camacho a su hija por su boda

En medio de la tensión política que vive el país, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se dio un respiro y se inspiró para dedicarle unas palabras a su hija mayor, María Fernanda, que el fin de semana caminó al altar con Javier Áñez, con quien enamoró varios años.

«Mi primer amor, mi princesa… cuando llegaste a mi vida, fue la bendición más grande y hermosa que Dios me haya dado, me hiciste el hombre más feliz del mundo y cambiaste para siempre mi camino», comienza el mensaje del ex líder cívico sobre su primogénita, de 24 años.

El mensaje está acompañado de una foto de padre e hija en la boda, que se realizó en el Country Club Las Palmas.

«Sos mi corazón, mi latido, mi razón de ser, mi luna y mi sol. Que seas siempre dichosa con el hombre que amas y que también te ama, juntos podrán vencer cualquier adversidad, con la bendición de Dios», agrega Camacho, que también es padre de Luis Fernando y José Luis.