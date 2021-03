Ministro de Gobierno dice que el informe de la OEA no prueba que hubo fraude y que pagaron a policías para que se amotinen

Fuente: Unitel

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo este jueves en un acto en Santa Cruz que el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) publicado en noviembre de 2019 no demuestra que hubo fraude electoral.

«Vamos a demostrarles que no hubo fraude, que lo que hubo aquí fue golpe. Nunca lo pudieron comprobar, ese informe de la OEA no ha demostrado que hubo fraude», dijo Del Castillo.

La autoridad dijo que «no hay una sola acta que diga que hubo fraude» y que el informe de 2019 solo se uso con afanes de desastibilización.

«Un grupo pequeño de personas pagaron a un par de policías para que se amotinen en contra de la Patria«, agregó.



Jefe de la misión de la OEA

“No me queda la menor duda que ocurrió un fraude electoral en Bolivia para beneficiar a Evo Morales en las elecciones de 2019″, enfatizó el miércoles Manuel González, ex canciller de Costa Rica y jefe de la misión de observadores enviado por la OEA a Bolivia en aquel año.

Considera que lo que se demostró fue muy serio y que a pesar de habido versiones que han tratado de desvirtuar el informe técnico que se presentó por el organismo internacional «ninguno ha tenido la fuerza, ni siquiera la rigurosidad intelectual» para hacerlo.

Dentro de las irregularidades que fueron puntualizadas por Gonzáles está el uso de «terminales de cómputo paralelas, la adulteración flagrante de las actas», además que hay temas de fondo que forman parte del trabajo de una misión dentro del proceso electoral y que no solo se centran en el día de la votación. Entre los aspectos que se valoran está la relación con la prensa, relación con minorías, financiamiento de las campañas, organización electoral, entrega de los materiales, la custodia de los materiales, etc.

«Está más está más que demostrado el fraude que ocurrió y es un informe técnico, no un informe político. No me cabe la menor duda que hubo un fraude electoral, y no un golpe de Estado», aseguró en entrevista con CNN.